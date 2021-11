Cote d'Ivoire: Cinéma et ARTs visuels - Michel Gohou reçoit le Prix d'excellence

Surnommé « Louis de Funès africain », le grand acteur ivoirien, réalisateur, producteur, scénariste, Michel Gohou, a reçu le week-end dernier le Prix d'excellence 2021.

Le prix lui a été décerné lors de la 8e édition de la Journée nationale de l'excellence supervisée par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette journée vise à célébrer le mérite et l'excellence, et à distinguer les citoyens les plus talentueux de la société ivoirienne.

Talentueux et faisant partie des icônes du cinéma d'Afrique francophone, Michel Gohou compte à son actif plusieurs récompenses résultant du travail acharné dans le monde cinématographique ainsi que d'une carrière bien remplie. « Merci à tous pour votre soutien, nous avons reçu le prix pour le cinéma et les arts visuels. Cette récompense est la vôtre », s'est réjoui l'acteur sur sa page Facebook.

Au total, 84 lauréats ont été primés lors de la cérémonie de remise de prix. Des prix décernés à des nationaux des secteurs public et privé ainsi que de la société civile. Il s'agit de 48 personnes physiques et 36 personnes morales ayant reçu, chacune, un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de dix millions de francs Cfa.

Outre michel Gouhou, la talentueuse actrice Adrienne Ako Anomgbo Koutouan a également reçu le Prix d'excellence Arts vivants. En effet, la comédienne ivoirienne est détentrice de plus d'une dizaine de prix, notamment celui de la meilleure actrice nationale en 1985, de la meilleure actrice comédienne d'Afrique de l'ouest et de toute l'Afrique au festival de Pabbah (Nigeria) en 2002 et le prix de la meilleure actrice Fica en 2004.