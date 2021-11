Congo-Brazzaville: Autonomisation de la femme - Les ateliers « Zaba » pour lutter contre l'ignorance et la peur

Organisés par l'ONG Tosala en partenariat avec l'Institut français du Congo (IFC), l'Union européenne (UE) et l'Union des femmes africaines pour la Paix (UFAP), les ateliers « Zaba » se tiendront du 23 novembre au 6 décembre en vue d'aider un échantillon de femmes victimes de violence à en sortir pour se former à un métier afin de se prendre en charge.

En Kituba, zaba se donne à comprendre comme savoir ou connaître. Planifiés dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le 25 novembre de chaque année, les ateliers « Zaba » se veulent une campagne de conscientisation pour l'essor des femmes qui portent toujours en elles les séquelles d'un quelconque traumatisme lié aux violences faites à leur égard. Si les langues semblent se délier de plus en plus, la dépendance financière est l'une des raisons qui justifient que certaines femmes n'osent dénoncer leurs bourreaux, pire consentent volontairement à continuer de subir de mauvais traitements.

Des raisons que brandissent certaines femmes comme « mes enfants et moi dépendions totalement de mon partenaire, et par conséquent je ne peux pas mettre fin à notre union » ou encore « on se marie pour le meilleur et pour le pire, il faut supporter car c'est lui qui prend tout en charge » relèvent quelques fois de la peur et de l'ignorance à stopper le fléau dans la société. Oubliant que se reconstruire est toujours possible, ce avec de l'aide et de la volonté personnelle. Ainsi, le premier pas reste la prise de conscience de la réalité, le refus de continuer à subir et la capacité à se prendre soi-même en charge. Une résonnance que souhaitent étendre l'ONG Tosala et ses partenaires à travers les ateliers Zaba. Ceux-ci étant gratuits mais sur inscription, selon le nombre de place disponible.

Durant quatorze jours, les ateliers Zaba s'articuleront autour de plusieurs branches, à savoir l'atelier de fabrication des bijoux en perle et en pagne qui sera animé par Brechy Ntadi, promotrice des ateliers NOB ; l'atelier de gestion économique et financière dirigé par Mélodie Boueya, Business coach, auteure et entrepreneure ; l'atelier des techniques d'entretien de véhicule présidé par Basilde Massamba ; l'atelier d'initiation aux bases du graphisme et peinture animé par le groupe Mvumuk'art ; l'atelier de fabrication de jus de fruit animé par Nkounkou, présidente de FCOB et enfin l'atelier d'accompagnement psychologique animé par le Dr Alexe Jeanine Ibokou.