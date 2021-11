Afrique: CDM Qatar 2022 - Les Léopards désillusionnent les Taifa Stars à Dar Es Salam

Les Léopards, avides de victoire, ont littéralement écrasé les Taifa Stars de la Tanzanie de Mbwani Ali Samatta, à Dar Es Salam, par trois buts à zéro, en cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

La sélection de la République démocratique du Congo (RDC) ne pouvait pas se permettre un résultat d'égalité ou une défaite au cours de la rencontre de la 5e journée du groupe J des éliminatoires de la Coupe du monde. Dans un stade Benjamin-Mkapa accueillant quelques supporters sur autorisation de la Confédération africaine de football (CAF) le 11 novembre et donc acquis à la cause tanzanienne, le sélectionneur argentin de la RDC, Hector Cuper, a aligné une équipe pour gagner le match.

Joël Kiassumbua a gardé les perches, alors que la paire axiale de la défense s'est composée de Nathan Idumba Fasika et de Christian Luyindama. Mukoko Amale a été placé à droite et Glody Ngonda à gauche. Chancel Mbemba s'est retrouvé à la récupération au milieu de terrain, avec à ses côtés Chadrac Akolo, Samuel Bastien et Gaël Kakuta dans l'animation de jeu. Le duo d'attaque n'a donc pas changé par rapport au match précédent, avec Mbokani et Bakambu. Les Léopards ont rapidement ouvert la marque par Gaël Kakuta dès la 6e mn de jeu.

Notons le remplacement à la 40e mn de Glody Ngonda, laissant sa place à Arthur Masuaku. Et à la pause, Chadrac Akolo est sorti, remplacé par Neeskens Kebano, alors que Mbokani a cédé sa place à Edo Kayembe. Et à la 62e mn, le buteur Gaël Kakuta a été remplacé par Yannick Bolasie.

On a donc noté un coaching payant du sélectionneur Hector Cuper. En effet, Neeskens Kebano de Fulham en Championship (D2 anglaise) a été à l'origine du deuxième but des Léopards. Esseulé à gauche, son centre-tir a été repris par le défenseur central Idumba Fasika de Cape Town en Afrique du sud à la 66e mn. A deux buts à zéro, les Léopards ont commencé à assurer leurs arrières, laissant le cuir aux Taifa Stars et jouant en contre-attaque. Touché, Cédric Bakambu a laissé sa place à Ben Malango à la 75e mn. Et il va s'illustrer à la 85e, inscrivant le troisième but de la tête sur un centre de Mukoko Amale.

Les Léopards n'ont peut-être pas été flamboyants dans le jeu, mais ils ont fait preuve d'une efficacité redoutable. Cette victoire permet à la RDC de dépasser la Tanzanie (7 points), en totalisant 8 points, et se classer provisoirement premier du groupe J, en attendant le résultat du match entre le Bénin (7 points) et le Madagacar (3 points). La dernière journée, le 14 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa, sera donc une deuxième finale pour les Léopards, obligés de dévorer les Ecureuils du Bénin pour accéder au dernier tour des éliminatoires de la 22e édition de la Coupe du monde de football, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.