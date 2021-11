Congo-Brazzaville: Marche à pied Pointe-Noire-Brazzaville - RDM veut relever le défi

Relation direct marketing (RDM) entend mobiliser, du 20 au 28 novembre, un grand nombre de marcheurs au tour de son nouveau concept « Marcher-courir pour la cause », un défi sportif qui permettra de rallier pendant dix jours Pointe-Noire-Brazzaville à pied, soit plus de 500 km.

Les organisateurs veulent contribuer efficacement, à travers leur projet, à la lutte contre le diabète en s'inscrivant dans la logique des Objectifs de développement durable. L'objectif 3 du programme des Nations unies en matière de développement durable concerne la bonne santé et le bien- être, ont-ils précisé. « Touchant près de 463 millions de personnes dans le monde, cette maladie ne cesse de se répandre dans notre population, en raison d'une alimentation de plus en plus riche en sucre et d'un manque d'exercice. Brazzaville présente à elle-même un taux de prévalence de 15%, taux qui connaîtra une croissance exponentielle dans les années à venir si nous n'agissons pas », a expliqué Andress Kamango Letembet, cheffe du projet.

L'événement s'inscrit afin de lever suffisamment de fonds pour gagner le pari de la sensibilisation et du dépistage du diabète. « Nous allons passer dans chaque localité pour sensibiliser la population en procédant également au dépistage. Nous allons sensibiliser dans chaque localité traversée par la nocivité de cette maladie puis dépister les Congolais que nous rencontrerons lors de notre périple, tout en les sensibilisant aux conséquences d'une mauvaise alimentation, d'un manque d'exercice et d'un mauvais mode de vie », a-t-elle insisté.

Marcher, courir pour la cause est organisé en rapport avec le mois de novembre dit celui du diabète. Les marcheurs sélectionnés sont ceux les plus aguerris et qui font partie du projet depuis longtemps. « Nous avons des marcheurs bien formés pour rallier les deux villes à pied . Ceux qui sont intéressés par ce projet doivent nous soutenir, qu'ils nous accompagnent parce que c'est un défi sportif qui nous permettra d'informer les Congolais sur les risques de la maladie », a précisé la cheffe du projet.