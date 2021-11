Congo-Brazzaville: Infrastructures publiques - Les agents de l'ARMP contestent la délocalisation de leur siège

Le collectif des délégués du personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) déplore les mauvaises conditions de travail dues à l'occupation de certains bureaux par le cabinet du ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service et de la Lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Jean Rosaire Ibara.

Le problème a été soulevé lors d'une assemblée générale animée par le collectif des délégués du personnel de ladite institution, le 11 novembre à Brazzaville. Pour ce faire, les représentants du personnel ont, entre autres, sollicité au gouvernement le retrait pur et simple de la décision n°0313/PM/SG/DCLBA/SPIE du 15 octobre 2021 délogeant l'ARMP de son siège traditionnel et l'affectant au 22e étage de la Tour Nabemba ; la cohabitation de l'ARMP avec le cabinet du ministre du Contrôle d'Etat ; la prise des mesures fortes et urgentes pour redynamiser l'ARMP en procédant à des nominations des cadres compétents tant au Conseil de régulation qu'à la direction générale.

« L'obstination du cabinet du ministre du Contrôle d'Etat à vouloir déloger, bon gré mal gré, et sans ménagement les cadres et agents de l'ARMP qui y travaillent depuis plus de dix ans serait contraire à l'esprit des pères de la réforme », a déclaré Armel Ibara Koumou Dzo, président du collectif du personnel de l'ARMP.

Pour lui, accepter que l'ARMP soit délogée de son siège, c'est autoriser la démolition de tout le dispositif mis en place avec le concours des partenaires technique et financier du gouvernement congolais, à savoir le système de gestion électronique des documents, de publication électronique, d'information câblé à la fibre optique et la destruction des tonnes d'archives nationales des marchés publics et contrat de l'Etat.

« Nous déplorons la décision du directeur de cabinet du ministre du Contrôle d'Etat nous demandant de libérer nos locaux, à compter du 12 novembre de ce mois. Le personnel de l'ARMP n'est pas d'accord et estime que c'est audit ministère de trouver des locaux ailleurs pour placer ses services rattachés », a indiqué Anicet Ndzi, agent de l'ARMP.

Pour rappel, créée depuis 2009, l'ARMP est une institution chargée notamment d'émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de l'assistance à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public ; contribuer à l'information et la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique ; sanctionner les irrégularités constatées dans la passation des marchés publics et délégations du service public...