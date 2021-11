Afrique: Festival Afropolitain nomade - L'appel à candidature à la 8e édition bientôt bouclé

En marge de la 8e édition du festival Afropolitain nomade qui se tiendra du 24 au 25 juin 2022 à Douala, au Cameroun, un appel à candidature a été lancé aux artistes africains et d'ailleurs en vue d'une éventuelle participation à l'événement.

Plus que quelques jours avant la fermeture, le 22 novembre, des inscriptions au 8e festival Afropolitain nomade. Les catégories concernées sont notamment la musique et les arts visuels tels les arts plastiques, la performance et l'installation ainsi que bien d'autres. Pour chaque candidature, un formulaire de demande de candidature dûment rempli doit être envoyé, ainsi qu'un dossier de presse et deux pièces musicales en format MP3 plus un lien vidéo de prestation live pour la section Musique et deux œuvres en photo HD pour la section Arts visuels.

Depuis sa création à Montréal, au Canada, par l'artiste camerounaise Vanessa Kanga alias Veeby, le festival Afropolitain nomade s'est donné la mission de développer et de soutenir des initiatives qui contribuent au rapprochement interculturel, à la promotion de l'éducation et à l'utilisation de l'art comme moyen de changement. L'association « Afropolitain » qui pilote le projet se saisit de cet événement multiculturel annuel afin de présenter le meilleur des artistes musiciens du Québec, de France, de Belgique et des pays francophones d'Afrique. C'est d'ailleurs ce qui justifie que la sélection des artistes s'effectue à partir d'un mélange de candidatures et d'invitations afin de créer la meilleure combinaison possible de talents et de refléter au mieux les besoins des différents réseaux de professionnels présents lors du festival.

Après une première édition au Cameroun en 2012, une deuxième au Gabon en 2015, une troisième au Bénin en 2016, le festival s'était déporté en 2017 à Pointe-Noire au Congo, en 2018 à Dakar au Sénégal, en 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire et enfin en 2021 à Kigali au Rwanda. Le Cameroun se réjouit d'abriter à nouveau cette initiative qui encourage le dialogue et la promotion des valeurs d'inclusion et de vivre-ensemble.

Notons qu'en dépit de la crise sanitaire qui avait empêché la tenue de la manifestation culturelle en 2020, Afropolitain s'est redéfini en un nouveau format pour continuer désormais son expédition à travers le monde. Le festival se tiendra à travers de nombreuses activités en ligne et en présentiel du 24 au 25 juin 2022 à Douala.