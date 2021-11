Congo-Brazzaville: Festival Maloba - Trente-quatre jeunes brazzavillois se forment aux métiers des ARTs et de spectacle

Le festival Maloba organise un atelier de formation « Jeu de l'acteur face à la camera », dans le cadre du projet « Favoriser le développement des arts de la scène au Congo ». La formation se tient du 8 au 15 novembre à Brazzaville, et se déroulera du 17 au 25 du même mois à Pointe Noire.

L'atelier de formation « Jeu de l'acteur face à la camera » s'inscrit dans le cadre du projet « Favoriser le développement des arts de la scène au Congo », créé en Afrique centrale, un consortium de l'Union européenne, ACP, Inter -art, CEEAC, Culture et développement. Il est géré par le festival international de théâtre, danse et cirque du Congo (Fithedac). Le projet est subdivisé en deux parties, à savoir la formation et l'organisation de la 4e édition de Maloba, festival international de théâtre, danse et cirque du Congo. La formation jeu d'acteur face à la camera a pour partenaire l'association Mbongui des cinéastes congolais.

Elle se fait en trois volets, notamment le volet artistique (jeu de l'acteur face à la camera (cinéma), jeu de l'acteur interprétation des personnages, voix (théâtre) et puis, les volets administratif et technique. La formation artistique est liée au cinéma, à la camera, la voix et la dramaturgie de l'espace (spectacles vivants). Elle est réservée aux comédiens et comédiennes. Le jeu de l'acteur face à la camera, c'est le comédien qui joue au cinéma, les gens apprennent comment jouer devant la camera. Tandis que la formation administrative concerne les gestionnaires des structures culturelles et artistiques, des organisateurs des évènements culturels, des administrateurs des musées. Quant à la formation technique son et lumière, elle s'adresse aux régisseurs et techniciens.

Les participants bénéficient de l'expertise des formateurs des Congolais de la diaspora qui travaillent en collaboration avec des réalisateurs nationaux. Ces formations sont destinées aux artistes, aux comédiens et comédiennes, amateurs, metteurs en scène ou réalisateurs, directeur d'acteurs, réalisateurs, régisseurs de son, managers, administrateurs, débutants et au public. « Nos formations sont destinées aux jeunes, elles se passent à Brazzaville et Pointe-Noire, ensuite elles vont s'étendre au nord et au sud-ouest du pays.

L'objectif est de créer un véritable écosystème pour intégrer le secteur culturel dans les politiques du développement économique et social, car ce secteur est pourvoyeur d'emplois. C'est une formation qualifiante, pratique qui permettra aux apprenants d'être capables de jouer dans une série, dans un film. Tous les techniciens formés seront embauchés par le festival, les jeunes comédiens seront dans les spectacles. Les administrateurs, les organisateurs des évènements feront le stage dans le festival pour être directement dans la pratique. Nous formons des gens qui vont créer des structures comme des orchestres, chorales, qui vont se transformer en entreprise culturelle pour embaucher les gens qui vont chanter et vendre leurs spectacles », a fait savoir Hugues Serge Limbvani, l'initiateur dudit projet.

Hugues Serge Limbvani a, en outre, ajouté : « Le projet Favoriser le développement des arts de la scène au Congo est le dernier de l'exécution du programme de société du gouvernement congolais. Celui-ci parle de la redynamisation des activités culturelles. L'Etat doit favoriser l'organisation des évènements culturels et la formation ».

Hugues Serge Limbvani appelle l'Etat à s'impliquer. « Nous sommes en train de réaliser une partie du projet de société du chef de l'Etat, donc, l'Etat doit mettre les moyens à disposition pour que la réalisation soit parfaite et que l'impact socio-économique du secteur culturel tel qu'il est défini dans le projet du chef de l'Etat soit visible », a souhaité l'initiateur du projet.

Rappelons que la quatrième édition de Maloba, festival international de théâtre, danse et cirque du Congo, aura lieu du 26 avril au 7 mai 2022, à Brazzaville. C'est un projet qui allie les mots (théâtre), le corps (danse) et le jonglage (cirque).