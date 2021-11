Afrique: Challenge App Afrique - La 6e édition pour le numérique au service de l'éducation

Pour la sixième année d'affilée, Radio France internationale (RFI) et France 24 ont annoncé la tenue de la prochaine édition du concours Challenge App Afrique, porté par les émissions « 7 milliards de voisins » et « Tech 24 ». « Le numérique au service de l'éducation des enfants » est le thème retenu.

L'édition 2021 du concours Challenge App Afrique est ouverte à tous les jeunes africains, entrepreneurs et organisations ayant pour base le continent, susceptibles de soumettre une solution mobile sous la forme d'une application web innovante dans le domaine de l'éducation des enfants.

A en croire les médias RFI et France24, initiateurs dudit projet, le thème de cette année est crucial car dans plusieurs pays du monde « la pandémie a eu des conséquences dévastatrices sur l'éducation et a accru la tendance au décrochage scolaire, notamment en Afrique du Sud, où les taux étaient déjà très élevés. L'organisation "Zero Drop Out" estime que 40% des enfants en Afrique du Sud qui entrent en primaire dans le pays n'iront pas jusqu'au baccalauréat. Et depuis le début de la crise sanitaire, au moins 10 000 élèves du primaire et du collège ont abandonné l'école, selon le gouvernement ».

Ainsi, inclure le numérique pour l'éradication des écarts d'apprentissage devient un impératif pour l'avenir de l'éducation. Ce, d'autant plus qu'aujourd'hui le numérique est en pleine expansion sur le continent africain. En cela, le Challenge App Afrique RFI-France 24 vise à soutenir l'émergence d'une solution numérique autour d'un enjeu de développement, par le biais d'une application, d'un site web, d'un service SMS ou d'une autre forme de service numérique (Push-Wap, MMS, Wap et Web, Audiotel... ). La créativité et le talent des jeunes start-up et développeurs web africains sont donc sollicités.

Les participants sont invités à proposer un projet en français, qui soit innovant, pertinent et applicable en Afrique francophone. Il doit impliquer des associations ou acteurs de la société civile en Afrique, avec une attention particulière à la population qui ne comprend que les langues locales. Les équipes doivent être constituées d'hommes et de femmes de façon équitable. D'autres détails restent disponibles sur le site de l'événement.

Notons que les inscriptions au Challenge App Afrique sont ouvertes jusqu'au 8 décembre. Au terme du concours, le lauréat bénéficiera d'un financement pour le développement de son projet.