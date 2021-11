Afrique: Exposition - La culture du football au-devant de la scène internationale

« 211 » est le nom de la première exposition collaborative qui sera organisée, en 2022, par le Musée du football mondial de la Fédération internationale de football association (Fifa) dont l'idée générale est de permettre aux 211 associations membres de cette fédération de partager des objets, des récits et épisodes historiques, constituant un patrimoine de la culture du football dans le monde.

Pour le Musée de la Fifa, cela passe par une représentation dans ses locaux à Zurich de l'ensemble des 211 associations membres de leur communauté, mais aussi par la création d'opportunités de découvrir ou d'en savoir plus sur les différentes cultures footballistiques de par le monde. L'exposition ouvrira ses portes avant le coup d'envoi de la Coupe du monde Fifa 2022 et mettra en avant des objets, des vidéos ainsi que du contenu interactif et numérique qui illustreront l'étendue et la diversité des cultures footballistiques, avec en toile de fond les récits des amateurs.

Elle sera aussi l'occasion d'explorer ce qui fait que le football transcende toutes les différences géographiques, sociales, politiques, culturelles et de genre et rassemble tous les individus de l'écosystème du football international autour de valeurs et défis communs.

Cette deuxième conférence internationale du Musée de la Fifa est une étape clé dans la constitution d'une collaboration continue et d'un réseau engagé dans la préservation de la culture et du patrimoine du football partout dans le monde. Ce réseau composé du Musée de la Fifa, des associations membres et de leurs musées nationaux partagera des connaissances et travaillera conjointement dans le cadre de diverses initiatives en commençant par cette exposition.