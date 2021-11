Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - JSK et Lupopo font jeu égal

Il n'y a pas eu de vainqueur, le 11 novembre, au stade des Martyrs, entre la Jeunesse sportive de Kinshasa et le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi, en match comptant pour la 7e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football - Ligue 1.

Les deux équipes se sont quittées sur la marque d'un but partout. Bongonga Akram a ouvert la marque pour les Jeunes sportifs Kinois à la 26e minute, sur une retournée acrobatique après un dégagement raté de la défense des Cheminots lors d'un corner, trompant le portier Matampi Vumi Ley.

Les joueurs du coach français Christian Bracconi ont couru derrière le score jusqu'à la 54e minute, avec l'égalisation d'Anthony Pandemoya, sorti du banc pour prendre la place de Dark Kabangu et battre le gardien de but Joseph Bulayima de la JSK. Coaching payant de Christian Bracconi. Ce résultat nul stoppe l'élan des succès de Lupopo, et compte dix-sept points en sept matchs livrés. La JSK totalise dix points en huit matchs joués.

L'on rappelle que pour cette rencontre, le onze de départ de Lupopo s'est composé de Matampi Vumi Ley, Hamadou Arouna, Chadrac Boka, Jeancy Lita (capitaine), Issifou Bourahana, Zadio Kazadi, Jonathan Mokonzi, Rodrigue Masini, Héritier Kasongo, Junior Bayanho et Dark Kabangu (remplacé par Anthony Pandemoya). Du côté de la Jeunesse sportive de Kinshasa, les onze titulaires ont été le gardien de but Joseph Bulayima Yala, Christian Mbomu Disasi, Guycha Bakajika Kasongo, Nicolas Mbala Bloda, Manasse Wembo, Carnot Biemesi, Carlos Ngadi, Dieubéni Ndongala, Elie Mokono, Christopher Ilondo Itaka et Akram Bongonga.