Egypte: Le Président Al-Sissi assiste au Forum Arabe du renseignement via visioconférence

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi, a prononcé mardi 9 novembre 2021 un discours, à travers visioconférence, aux chefs des services de renseignements participant au « Forum Arabe du renseignement », dans le cadre de la réunion extraordinaire du forum, qui se tient actuellement au Caire.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que M. le Président a souhaité la bienvenue aux délégations participant au « Forum arabe du renseignement », appréciant leurs efforts pour enrichir les travaux du Forum depuis sa création, étant un forum unique en son genre dans la région, d'une manière qui renforce la coopération arabe commune dans les domaines de la sécurité et de l'information. Ce qui s'est concrétisé par les initiatives lancées par les membres du Forum, au cours de la dernière période, pour un travail conjoint de sécurité, ainsi que l'échange d'évaluations, dans un cadre de transparence complète, sur les sources de menaces entourant la région arabe.

De même, M. le Président a souligné le principe de la responsabilité conjointe face aux défis auxquels la région est confrontée, en particulier le phénomène du terrorisme et de l'idéologie extrémiste, nécessitant des approches globales pour faire face aux crises régionales, en mettant l'accent sur la fin de l'ingérence étrangère dans les affaires de la région arabe, en respectant la décision et la volonté des peuples et la souveraineté des États nationaux et ses institutions, ce qui mettrait fin à l'exploitation des organisations terroristes et takfiri de ces crises et de leurs répercussions.

Son Excellence a souligné que l'Égypte n'épargnera aucun effort pour aider ses frères à se mettre en sécurité dans leur pays, grâce à une solution politique globale qui comprend des étapes et des procédures simultanées basées sur l'unification de l'institution militaire, la sortie des forces étrangères et des mercenaires, mettant fin au phénomène des milices armées, en plus d'activer la volonté des peuples.

De leur part, les chefs des services de renseignement arabes ont remercié M. le Président pour le patronage continu des travaux du « Forum arabe du renseignement », tout en soulignant l'importance du forum, en tant que mécanisme fort et de soutien pour une coopération étroite, en matière de renseignement entre les pays arabes frères.

Outre, sa contribution à la mise en place d'un système, intégré et judiciaire, de la lutte contre le terrorisme, basé sur l'intégration des rôles, l'échange des expériences, la modernisation et le développement continu des mécanismes de confrontation à cet égard, d'une manière qui contribue à préserver la sécurité nationale arabe et réaliser les aspirations souhaitées de ses peuples.