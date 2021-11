Cote d'Ivoire: Santé de la reproduction - La Fédération internationale pour la planification familiale choisit Abidjan pour son Bureau sous-régional

La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le Bureau sous-régional de la Fédération internationale pour la planification familiale (Ippf) pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La directrice régionale, Marie-Evelyne Pétrus-Barry, l'a indiqué au terme d'une mission à Abidjan, du 2 au 10 novembre 2021.

Pour Marie-Evelyne Pétrus-Barry, plusieurs pays étaient en lice pour accueillir le bureau. L'on pouvait noter, entre autres, le Cameroun et le Sénégal. Au finish, la Côte d'Ivoire a été désignée au regard certains critères : l'ouverture d'esprit des autorités du pays qui permet à Ippf de dérouler sa mission et aussi la question de sécurité.

Ce Bureau à Abidjan va non seulement faciliter la mobilisation des ressources et la bonne gestion desdites ressources ainsi que dans l'exécution des programmes dans ses représentations des pays francophones. Mais aussi, l'ouverture de ce bureau favorisera l'implantation des représentations dans des pays qui n'en ont pas, à savoir le Gabon et le Rwanda.

Lors de ce séjour, la directrice régionale de la Fédération internationale pour la planification familiale et sa délégation ont rencontré plusieurs ministres techniques intervenant dans l'ouverture de la représentation de son institution et impliqués dans la question des Droits des femmes.

Avant son départ, la délégation a surtout eu une séance de travail avec le Premier ministre, Patrick Achi. « Les autorités ivoiriennes ont montré leur enthousiasme et sont favorables à l'ouverture du bureau. Je reviendrai au mois de janvier 2022 pour finaliser certaines procédures et nous pensons qu'au plus tard, en mars 2022, le bureau sera ouvert », a-t-elle déclaré.

En attendant son installation en Côte d'Ivoire, Ippf est pour l'heure représentée par l'Association ivoirienne pour le bien-être familial (Aibf).