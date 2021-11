Cameroun: ESA et l'Université de Douala se mettent en couple

On ne peut que leur souhaiter bon ménage. Devant Dieu, les étudiants et la presse, ce Jeudi sur le campus de l'ESA à Agoè, ce prestigieux établissement d'enseignement supérieur ouvert au Togo, et précisément à Agoè Minamadou et Nukafu à Lomé, depuis plusieurs années déjà pour offrir des formations et diplômes de qualité aux jeunes gens de la sous-région, et l'Université de Douala, sont unies pour le meilleur. Et ce meilleur, c'est celui des étudiants.

En effet, au cours de cette cérémonie, qui a vu le Recteur de l'Université de Douala, Magloire Ondoa, faire le déplacement de Lomé, il a été signé entre les deux parties d'une convention d'accord qui devra permettre à l'ESA de bénéficier d'un accompagnement des activités de formation dans les domaines des « Sciences Economiques », « Siences de Gestion », « Science Juridiques Politiques et de l'Administration », « Sciences de l'Homme et de la Société », « Sciences de l'Ingénieur/Informatique et Télécommunications », Sciences de l'Ingénieur/Génie Civil » et enfin, « Sciences Agronomiques ».

En contrepartie d'un tel accompagnement, d'après les responsables de ces deux établissements d'enseignement supérieur du continent africain, Prof. Ondoa (Université de Douala) et Dr Charles Birrégah (ESA), il est attendu de la partie togolaise, « dans tous les aspects de ces domaines où cette dernière aura développé une expertise avérée ». On évoque déjà en un mot, le DESCOGEF Dde l'UEMOA dont l'ESA et co-organisation avec ESAG-NDE ont été reconnues structures d'excellence pour organiser les examens à Lomé, en faveur des futurs Experts Comptables.

Et comment cet accompagnement s'exprimera ? A cette interrogation, la réponse des deux parties est claire, la coopération devra favoriser la collaboration dans les domaines de « la formation académique dans les cycles de Licence, de Master et de Doctorat », « la formation professionnelle dans les cycles de Licence, de Master et de Doctorat », « les échanges et la mobilité des enseignants », « les échanges et la mobilité des étudiants », « l'élaboration et la réalisation de projets de recherche et d'appui au développement », « l'organisation d'évènements scientifiques », et « la recherche de financements ».

Dans une démarche de réciprocité, Prof Ondoa a salué l'approche de l'ESA inscrit dans une dynamique humaniste, pour le bonheur des étudiants togolais et aussi de la sous-région. « Les étudiants représentent l'avenir d'un pays, d'une nation. Vous êtes le Togo de demain. L'avenir est dans nos mains et c'est à nous de le formater », a-t-il lancé avant de convier les jeunes apprenants « prendre leurs responsabilités en mains, en se donnant les moyens, se fixer des objectifs et s'imposer une discipline compatible avec ces objectifs ».

A la suite du Recteur de l'Université de Douala, Dr Charles Birrégah a situé toute l'assistance sur le fait que tous les efforts déployés, c'est pour que les étudiants deviennent de meilleures ressources humaines », d'où la recherche permanente d'enseignement de qualité dispensé par des professeurs de catégorie irréprochable. Enfin, a-t-il prodigué comme à ses habitudes à de pareilles occasions, d'utiles conseils aux apprenants, invités à « investir dans les études, à viser haut, à aller plus loin dans les études, pour devenir des leaders, des dirigeants de demain ».

Il est à noter que ce partenariat avec l'Université de Douala vient compléter une longue liste sur laquelle se trouvent déjà des universités dont celle d'Abomey Calavi, marocaine, guinéenne et américaine.