Afrique: Transformation digitale - La modernisation de l'administration au centre des préoccupations

En vue de contribuer à la modernisation de l'administration, Mtn-ci a organisé, en collaboration avec le ministère de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation et le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, un forum dénommé : « Transformation digitale des services publics ». C'était le mercredi 10 novembre 2021, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

L'objectif de cette rencontre est de réfléchir sur les enjeux et solutions de la transformation du service public en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté essentiellement sur le processus de la transformation digitale ; les besoins et exigences en matière de transformation digitale ; la nécessité d'une collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Ce, dans le cadre d'un Partenariat public-privé (Ppp) dans la recherche de solutions avant-gardistes pour la numérisation du service public.

« A travers cette journée de réflexion, Mtn-ci veut accompagner l'administration ivoirienne dans sa recherche de solutions à la modernisation du service public. C'est aussi l'occasion de repenser sa relation avec l'usager et accroître son rôle effectif d'acteur économique au développement de la société », a affirmé Djibril Ouattara, directeur général de l'entreprise de téléphonie mobile. Avant d'ajouter que la numérisation de l'administration est un levier majeur de la croissance économique.

« Le développement des Technologies de l'information et de la communication (Tic) et l'avènement de l'économie numérique, via le développement des plateformes, constituent une réelle opportunité pour le secteur public en vue de renforcer l'efficacité des services administratifs », a-t-il souligné. Mieux, confie-t-il, « le Covid-19 a permis d'augmenter de 60% la confiance que l'usager accorde à la numérisation des services publics ».

« Les problématiques soulevées par cette thématique convoquent notre intervention sur la révolution numérique impulsée partout dans le monde par le développement des Tic. Cette révolution numérique a envahi notre quotidien, transforme nos pratiques, nos modes de vie et nous rend tributaires des progrès apportés par les Tic. Le ministère ne peut que s'engager dans cette digitalisation qui impacte la vie des citoyens, à travers la célérité de prestations de qualité. Les outils qu'offre la révolution numérique constituent des leviers indispensables à la modernisation du secteur », a affirmé Nasséré Kaba, directeur de cabinet, représentant la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Selon elle, cette action s'inscrit dans la vision du Président de la République de construire une Côte d'Ivoire moderne et solidaire dans laquelle chaque citoyen bénéficie des fruits de la croissance et d'un accès équitable au service public.