Sénégal: « Carabane île mémoire » - Dr Raphaël Lambal retrace le passé glorieux d'un terroir « oublié »

Ancienne capitale administrative de la Basse-Casamance, l'île de Carabane, troisième porte de la Sénégambie, a toute une histoire. Mais, celle-ci est peu racontée. Dans son ouvrage « Carabane île mémoire », Dr Raphaël Lambal, enseignant-chercheur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz), met le curseur sur le passé glorieux de cette île pour impulser une dynamique de reconnaissance et de sa renaissance.

ZIGUINCHOR - Il était une fois, Carabane ! Une île sentinelle. C'est à partir de ce terroir, en pleine période coloniale, que l'on contrôlait tous ceux qui entraient sur le sol casamançais. Carabane, ancienne capitale de la Basse-Casamance, avec son peuple jadis réfractaire à toute occupation étrangère, a joué un rôle fondamental dans le Sénégal colonial. Cependant, l'histoire de cette île aux multiples facettes économiques et culturelles est peu connue des habitants du département d'Oussouye et du reste du Sénégal.

Dans son livre « Carabane île mémoire », l'auteur Dr Raphaël Lambal explique qu'il fallait se lancer dans ce travail de « fabrique de mémoire » en vue de permettre aux populations, au plan local, national et international, de s'approprier ce patrimoine de Carabane. Dr Lambal propose une promenade et un voyage à ses lecteurs dans cette île « porteuse » d'histoires au destin mitigé. Ses plages, ses monuments, ses maisons des esclaves et comptoirs, ses places publiques, ses rues, son port récemment rénové par l'État, le célèbre tombeau du capitaine Aristide Protêt qui, selon plusieurs témoignages, y avait été enterré debout... Bref, l'enseignant-chercheur et directeur de la Presse universitaire de l'Université Assane Seck de Ziguinchor embarque son lectorat dans un endroit qui a joué les premiers rôles dans le Sénégal colonial, à l'image de Gorée. Toutefois, le voile de l'oubli s'empare de Carabane.

D'après l'auteur, c'est une nécessité de montrer que Carabane est un foyer où est né le Sénégal moderne au même titre que Saint-Louis et Gorée. « J'ai produit cet ouvrage pour étoffer cette mémoire. Ce qui m'a motivé dans l'écriture de cet ouvrage, je dirai que tout est parti d'une déception. Parce que les gens ne connaissent pas beaucoup cette troisième porte. Vu le statut de Carabane et l'importance de cette île dans l'histoire du Sénégal, il est important qu'il y ait un support imprimé, notamment un livre pour faire connaître l'histoire de cette île aux générations actuelles et futures », a expliqué Dr Raphaël Lambal.

Cet ouvrage est à la croisée de plusieurs décennies. Car, il exhume la mémoire de l'esclavage et de la colonisation, symbole du rapprochement du Sénégal avec l'Occident, la France en particulier. Selon l'auteur, l'histoire de Carabane mérite d'être revalorisée afin que cette île soit classée patrimoine mondial de l'humanité. De plus, a-t-il indiqué, il faut réhabiliter Carabane et développer le tourisme dans la zone. Avec le rôle que cette île a eu à jouer, Dr Lambal pense qu'un nouveau jour va se lever dans cette partie de la commune de Diembéring (Oussouye) et que Carabane aura enfin sa place dans le patrimoine mondial de l'humanité.