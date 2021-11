Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - Le CNDH présente la situation du 1er juillet au 10 novembre 2021

Le CNDH a présenté, le jeudi 11 novembre 2021, la situation des Droits de l'Homme au plan national à la lumière des faits de société sur la période allant du 1er juillet au 10 novembre 2021.

Cette présentation, faite par la présidente du CNDH, Mme Namizata Sangaré est la deuxième du genre en 2021 a été faite à l'ensemble du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le CNDH a passé en revue le climat politique marqué par des rencontres entre le Président de la République et des leaders de l'opposition tels que l'ex président Laurent Gbagbo et le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan. Le CNDH a noté également qu'au niveau des lois, la Côte d'Ivoire a mis en place un instrument de protection des victimes des violences domestiques afin de leur permettre de bénéficier de prise en charge immédiate et adéquate (accès gratuit au certificat médical...)

La mise en place d'une Commission chargée de la relecture de l'article 605 du Code de Procédure Pénale de Côte d'Ivoire, la Prise d'un décret modificatif en Conseil des Ministres relatif à la mise en place d'un mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'Homme sont passés au peigne fin lors de cette présentation.

Sur la question des détenus, le CNDH a révélé que sur les 22.879 détenus dans les 34 établissements pénitentiaires, 259 soit 1, 13 % sont en situation de handicap répartis dans 26 prisons.

Durant cette période, explique sa présidente, le CNDH a diligenté trois enquêtes. La première concerne la « Responsabilité sociétale des entreprises privées de sécurité en Côte d'Ivoire (RSE) ». Sur 51 entreprises de sécurité privées qui ont fait l'objet de l'enquête, 31 ont un agrément soit 60,78% contre 20, soit 39,22%, exerçant en marge de cette obligation légale.

La deuxième enquête porte sur « Le respect des prescriptions de construction des bâtiments ». Il ressort de cette enquête que la durée et le coût élevé de l'établissement du permis de construire sont les causes du défaut de permis de construire dû à son coût élevé et la durée excessive de son établissement.

Enfin la troisième enquête a porté sur « l'impact de la Covid-19 sur la situation socio-économique des femmes ». Le nombre de femmes ayant été fortement impacté par la Covid-19. 66.87% des femmes ayant répondu à l'enquête ont vu leurs activités s'interrompre du fait de l'avènement de la crise sanitaire (période allant d'un (01) à dix (10) mois).

De ces enquêtes, ils seront publiés très prochainement, le CNDH a fait des recommandations aux différentes autorités compétentes.

En ce qui concerne les saisines, l'institution nationale des droits de l'homme a enregistré, du 1er janvier au 31 octobre 2021, 1283 dont 326 cas de violences basées sur le genre dont 100 cas de viols. En liaison avec le directeur de cabinet adjoint de la Ministre de Femme, de la famille et de l'enfant, le CNDH indique que la Côte a enregistrés pour 2021, 3019 violences basées sur le genre.