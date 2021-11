Cote d'Ivoire: Implication de la diaspora dans le développement - Un outil de mobilisation des compétences mis en place

La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur (Dgie), comme l'a toujours souhaité le Président de la République, veut mettre à contribution les ressortissants ivoiriens vivant hors du territoire dans la création de la richesse pour l'édification de la nation. Elle a mis sur pied un outil de mobilisation et de valorisation des compétences de ces personnes qu'elle a fait valider, le 5 novembre, à la représentation résidente de la Cedeao, à Cocody.

En présence de toute la chaîne impliquée dans la prise en charge, la promotion et l'organisation de cette frange de la population, l'ambassadeur Issiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, a traduit toute sa satisfaction pour la réalisation de ce vœu cher au Chef de l'État Alassane Ouattara et grâce à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, pour son aboutissement.

Pour lui, la présence de tous à l'atelier témoigne de la dynamique de retour de la diaspora forte de 140 000 habitants exprimée, le 26 mai 2011 à Paris par Alassane Ouattara, pour contribuer au développement de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Parce que ce vivier humain représente un potentiel capable de contribuer de façon significative à la construction de l'économie nationale. C'est d'ailleurs, fort de cela que le ministère d'État a, par le truchement de sa direction, élaboré une politique des Ivoiriens de l'extérieur basée sur quatre axes principaux.

A savoir, l'amélioration des données statistiques fiables sur les compétences, l'accès et la mise à disposition d'informations en temps réel sur les opportunités d'emploi au profit de la diaspora, l'accès et la mise à disposition des profils de compétences au service des secteurs publiques et privés nationaux et l'interactivité entre l'offre et la demande. Il s'agit, précise-t-il, de mettre cette base de données à la disposition de l'économie nationale en mobilisant l'ensemble des compétences de la diaspora dans tous les secteurs concernés.

Toujours selon Issiaka Konaté, l'outil est en réalité une application qui permettra non seulement de mobiliser les compétences de la diaspora mais surtout de les valoriser à travers l'interaction en termes d'opportunités d'emplois et de compétences. Pour faciliter ce projet, une cartographie a, dit-il, été élaboré avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration (Oim). « C'est donc un instrument complémentaire qui va faire un croisement avec la cartographie existante afin que, par le profil des compétences, l'ensemble des acteurs coordonnent leurs actions. Cet outil se présente comme l'une des solutions à la problématique de l'employabilité de la diaspora tout en favorisant son accès et la mise en place d'informations en temps réel », précise-t-il.

Pour sa part, Sandra Isabelle Folquet, directrice de la mobilisation des compétences et de la diaspora, a indiqué que c'est après avoir constaté que la diaspora ivoirienne n'est pas fortement impliquée dans la mobilisation des ressources que cette stratégie a été élaborée.