Afrique: Coupe du Monde 2022/ Zone Afrique - La RDC réalise un hold-up en Tanzanie et s'offre une finale

Léopards de la RDC qui s'imposent 3 - 0 au stade Benjamin Mkapa à Dar es salaam pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

La RDC a réalisé un hold-up à Dar-es-salam. Un succès retentissant (0-3) face à la Tanzanie qui relance les Léopards dans la course à la qualification au prochain tour. Une leçon d'efficacité clinique des coéquipiers de Ben Malango. La partie débutait idéalement lorsque Kakuta, mis sur orbite par Mbokani, ouvrait le score d'une frappe puissante au ras du poteau (0-1, 6e).

Au retour des vestiaires, Hector Cuper procède par deux changements offensifs. Kebano et Kayembe prennent respectivement les places de Mbokani et Akolo (blessé). Des remplacements qui produiront les effets puisque sur un corner joué en deux temps avec Yannick Bolasie, Neeskens Kebano dépose un merveilleux centre qui trouve Nathan Fasika au point de penalty pour le but du break (2-0, 66e). Comme si ça ne suffisait pas, les Congolais creusent l'écart grâce à une tête de Ben Malango à la 85e sur un caviar de Mukoko Amale (3-0).

Ce succès signifie que les hommes d'Hector Cuper seront maîtres de leur destin et pourront se qualifier en barrages en cas de succès dimanche à Kinshasa face au Bénin, quel que soit le résultat du match entre les Ecureuils et Madagascar en fin d'après-midi ! Si les Tanzaniens ne sont plus maîtres de leur destin, en revanche les Léopards viennent de réussir le coup parfait et peuvent légitimement rêver des barrages !