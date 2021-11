Cote d'Ivoire: Adhésion à la retraite complémentaire le ministre Adama Kamara rassuré par l'UGTCI

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, s'est dit rassuré qu'en passant par l'Ugtci, son message sera entendu par les fonctionnaires.

Il l'a fait savoir le mercredi 11 Novembre 2021 au cours d'une séance de travail avec l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire (UGTCI) à leur siège à Treichville en vue de les mobiliser à adhérer à la retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire.

« Chers doyens de l'Ugtci, je suis sûr qu'avec vous, je pourrais expliquer à ceux qui ne veulent pas entendre ou à ceux qui ont toujours le sentiment que c'est une affaire politique, leur dire que c'est la politique de leur poche, parce que vous êtes des exemples vivants », s'est dit rassuré Me Adama Kamara qui entend s'appuyer sur l'Ugtci en vue d'emmener les fonctionnaires et agents de l'État à adhérer au projet mis en œuvre par l'Institut de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l'État (IPS-CGRAE) dénommé "La complémentaire".

Selon Me Kamara c'est un régime qui s'inscrit « dans la droite ligne de la vision sociale de son excellence Alassane Ouattara, celle du bien-être constant et continu de toutes les couches sociales du pays », et qui vise à améliorer le niveau de la pension des souscripteurs.

Pour rappel ce régime est la résultante d'un consensus, l'aboutissement d'une année de discussions entre quelque 300 participants dont 36 organisations socio-professionnelles, 14 syndicats, cinq centrales syndicales et trois mutuelles corporatistes, trois corps spécifiques ainsi que 72 partenaires de l'Administration publique.

Au nom de l'UGTCI, le secrétaire général adjoint, Adouwetchi Assemian, a promis la pleine adhésion de l'union au projet de retraite complémentaire. Créée le 04 1962, l'Ugtci compte 255 organisations syndicales dont 25 de la Fonction publique et 225 du secteur privé et cinq de l'économie informelle avec 200.388 adhérents dont 35% de femmes et 36% de jeunes.