Ile Maurice: Covid-19 - Les nouvelles restrictions à cause des «irresponsables»

La recrudescence des cas est la faute de ces Mauriciens qui n'ont pas respecté les gestes barrières la semaine dernière. C'est ce que le Premier ministre a dit lors de son allocution à la MBC hier avant d'annoncer quelques nouvelles mesures restrictives.

Parmi les mesures figure le nombre restreint de personnes qui peuvent assister aux rassemblements. Alors que les groupes de 100 personnes étaient autorisés, désormais, seulement 50 personnes pourront se rassembler, y compris pour les mariages et les enterrements. Quant aux lieux de culte, ils pourront accueillir un maximum de dix personnes.

Les gymnases et salles de sport seront réservés aux personnes vaccinées avec une personne sur 4m2. Quant aux restaurants, une distance de deux mètres doit séparer chaque table et les clients et employés doivent être vaccinés. Les plages seront toujours accessibles, mais les pique-niques sont à nouveau interdits. Par ailleurs, si les écoles restent fermées, les crèches, elles, opéreront toujours. Ces règlements seront en vigueur jusqu'au 13 décembre.

Ces mesures ont été prises, a dit Pravind Jugnauth, parce qu'il y a eu une série de jours fériés la semaine dernière et que les gens sont sortis faire la fête sans respecter le protocole sanitaire. «Leta li tousel pa kapav kontenir propagasion Covid.» Dans la foulée, il a rappelé l'importance de la vaccination et a fait un plaidoyer pour la troisième dose. Le Premier ministre est aussi revenu sur les traitements et a affirmé que les médicaments anti-Covid sont disponibles à Maurice dès qu'ils sont approuvés et commercialisés.

Le Premier ministre est rentré au pays dans la matinée d'hier après onze jours en Europe. Il avait pris l'avion pour le sommet de la COP26 à Glasgow le samedi 30 octobre. Alors qu'il plaidait en marge de l'urgence climatique aux côtés de ses homologues des pays aussi développés que polluants, la situation sanitaire ici a pris une tournure dramatique avec près d'une cinquantaine de morts du Covid-19 en une semaine et une flambée de contaminations.

Au point où il a été décidé, mardi, dans le dos du PM suppléant Steven Obeegadoo, de fermer les écoles et reprendre les cours en ligne. Depuis, tout indiquait que d'autres décisions cruciales pour contenir l'épidémie, n'allaient être prises qu'au retour du chef du gouvernement.

Les retards du ministère

Le Premier ministre a affirmé que les médicaments sont disponibles à Maurice dès leur validation. Cependant, au Parlement mardi, Kailesh Jagutpal avait fait savoir que le Tocilizumab, qui avait été approuvé en juin de cette année, a été commandé qu'en octobre. Quant au Ronapreve, qui n'a été approuvé en août, aucune commande n'a été passée pour l'instant.