Afrique de l'Ouest: Financement du secteur privé - La Bidc obtient une ligne de crédit de 40 milliards FCfa auprès du Groupe Boa

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a obtenu une ligne de crédit d'un montant de quarante milliards de francs Cfa auprès du Groupe Bank of Africa (Groupe Boa) pour le financement de projets du secteur privé qui ont vocation à stimuler le commerce et l'industrie dans les quinze États membres de la Cedeao.

Selon un communiqué de presse, la signature de cet accord de prêt donne le coup d'envoi d'un partenariat mutuellement bénéfique entre la Bidc et le Groupe Boa dans le but de promouvoir le programme de développement social et la croissance économique inclusive en Afrique de l'Ouest.

À l'occasion de cet évènement historique, le président de la Bidc et de son Conseil d'administration, George Agyekum Donkor, PhD, a déclaré que : «Dans une optique de diversification des ressources de la Bidc, cette ligne de crédit octroyée par le Groupe Boa permettra de renforcer la capacité de la Bidc à poursuivre dans de meilleures conditions, le financement de projets du secteur privé dans les domaines d'intervention prioritaires de la Banque, notamment les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'industrie ».

Le représentant du Groupe Boa, Youssef Ibrahimi, directeur général de Boa-Togo, a fait remarquer que l'octroi d'une ligne de crédit d'un montant de 40 milliards XOF à notre partenaire BidcC témoigne de l'engagement du Groupe Boa à soutenir le financement de l'économie des pays de la Cedeao touchés par la crise sanitaire dont nous avons tous connaissance. «Et en tant que banque africaine, nous réitérons notre engagement à promouvoir l'économie de nos pays », a-t-il dit.

Ce partenariat entre le Groupe Boa et la Bidc offrira d'importantes ouvertures aux acteurs du secteur privé opérant dans les différents secteurs d'activité au sein des quinze États membres de la Cedeao.