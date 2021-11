Algérie: Constantine - Plus de 2 millions d'euros d'exportation de produits locaux depuis janvier

Constantine — Le montant des exportations de produits naturels et manufacturés des entreprises affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie Rhumel (CCIR) de la wilaya de Constantine, a atteint plus de deux (2) millions d'euros depuis janvier dernier, a-t-on appris jeudi auprès du directeur de cette Chambre.

Les exportations de la wilaya de Constantine sont estimées, de janvier à octobre 2021, à 2.136.606 millions d'euros (342. 244.377 millions de dinars), a précisé à l'APS Abdelkrim Benbouriche, relevant que 46 opérations d'exportations ont été effectuées par des entreprises publique et privées.

Il a, dans ce cadre, fait état de l'exportation de liège, de sel, de pignon de pin, de médicaments à usage vétérinaire, de lingots de plomb, de châssis et d'accessoires de frein et d'embrayage vers plusieurs marchés extérieurs, dont la Chine, le Portugal, le Vietnam, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, l'Italie, l'Allemagne et la Turquie.

La même source a ajouté que des opérateurs économiques de la wilaya de Constantine exportent également leurs produits vers les pays arabes sans passer par les services de la CCIR-Rhumel, expliquant que ces opérations sont dirigées par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) dans le cadre des disposions de la Grande zone arabe de libre-échanges (GZALE).

Relevant que la CCI-Rhumel est un "espace intermédiaire" entre pouvoirs publics et opérateurs économiques, M. Benbouriche a déclaré que celle-ci veille à accompagner les entreprises publiques et privées à plusieurs niveaux.

Il a aussi affirmé que la CCI-Rhumel s'emploie à assurer une mise à niveau des entreprises dans leur mode de gestion, de manière à les accompagner pour "promouvoir leur produit en termes de compétitivité, de qualité et de durabilité aussi bien sur le marché national qu'international".