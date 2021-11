Afrique du Nord: Lamamra représente le Président Tebboune à la conférence de Paris sur la Libye

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra prendra part vendredi à la conférence de Paris sur la Libye, représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La conférence de Paris sur la Libye est organisée conjointement par l'Allemagne, l'Italie, la France et le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) en partenariat avec les Nations unies.

La décision de la participation de l'Algérie à ce rendez-vous intervient dans le cadre de "la concrétisation de l'engagement des hautes autorités du pays, et à leur tête le président de la République, en vue de la poursuite des efforts consentis par notre pays pour l'accompagnement de nos frères libyens dans la mise en œuvre de la feuille de route politique tracée par les parties libyennes pour la sortie de crise et le rétablissement de la paix et la sécurité", selon la même source.

"Cela passe par la concrétisation des priorités de l'étape actuelle consistant en la préparation des échéances électorales prévues le mois prochain, le retrait des mercenaires et des forces étrangères, l'unification des institutions et la réalisation de la réconciliation nationale", ajoute le communiqué.

Outre sa participation aux travaux de la Conférence et la déclaration qu'il prononcera au nom du président de la République, M. Lamamra tiendra, en marge de cette réunion, plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues et des représentants d'organisations internationales et régionales.