Burkina Faso: Association burkinabè des domaines internet - Le parc de noms de domaine «.bf » passe à 1 850 en 2021

Les membres du conseil d'administration de l'ABDI ont adopté le programme d'activités et le budget de l'association au titre de l'année 2021.

Le conseil d'administration de l'Association burkinabè des domaines internet (ABDI) a tenu, le 11 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso, sa 3e session de l'année. Les administrateurs ont adopté le programme de travail et le budget de l'année 2022 de l'association qui œuvre pour le développement de l'internet au Burkina Faso.

L'Association burkinabè des domaines internet (ABDI) a traité 177 dossiers de demande de noms de domaine, « .bf » portant le parc de noms de domaine «.bf » à 1 850. C'est ce qui ressort de la 3e session du conseil d'administration de l'association, tenue à Bobo-Dioulasso, le 11 novembre 2021. De plus, le budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses de l'année 2022 de l'ABDI s'élève à 504 111 2020 F CFA.

Les recettes propres de l'association sont estimées à 162 600 000 F CFA tandis que les subventions s'élèvent à 341 511 202 F CFA. De ce budget, 353 360 302 FCFA sont prévus pour les dépenses d'exploitation et 150 750 900 F CFA pour les investissements. Outre le budget, les administrateurs ont aussi approuvé le programme d'activités qui comporte 88 actions regroupées autour de cinq axes. Ce sont entre autres, le registre de noms de domaines « .bf », la souveraineté numérique, le pilotage et la gestion.

Le Président du conseil d'administration (PCA) de ABDI, Emmanuel Guigma, a saisi cette session pour faire le bilan des réalisations financières et physiques au cours de l'année 2021. Il ressort du bilan physique, qu'en plus du traitement des 177 dossiers de demande de noms de domaine, la gestion administrative, technique et commerciale du registre des noms de domaine est désormais dévolue à ABDI depuis le 30 avril 2021.

La tenue des cadres de concertations statutaires et réglementaires et l'initiation des opérations de promotion et la participation aux événements sur le numérique sont d'autres activités menées par l'association en 2021. L'Association burkinabè des domaines internet (ABDI) est une organisation à but non lucratif créée par les acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication du Burkina.

Elle a pour missions entre autres, la gestion des noms de domaine de premier niveau « .bf », la migration des adresses IPv4 vers IPv6, la promotion du contenu local sur Internet et la gestion du Fonds de soutien au développement de l'Internet (FSDI) au Burkina Faso.