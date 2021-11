Afrique: Coupe du Monde 2022/ Zone Afrique - Djibouti-Algérie, ultime répétition pour les Fennecs avant le Burkina Faso

Ce vendredi, l'Algérie affronte Djibouti au Caire (Egypte) dans le cadre de la 5ème journée des qualifications à la Coupe du Monde 2022.

Cette rencontre, qui se disputera au Caire car Djibouti ne dispose pas de stade aux normes, est primordiale pour les hommes de Djamel Belmadi, invaincus depuis 31 matchs, en vue de la qualification pour les barrages qui auront lieu en mars. L'Algérie (1ère, 10 points) ne doit pas se rater, en raison de la pression exercée par le Burkina Faso (2ème, même nombre de points).

L'Algérie est première mais le Burkina Faso n'a pas dit son dernier mot en possédant le même nombre de points que les Fennecs. Auteur d'un nul au Burkina Faso (1-1), l'Algérie a son destin en main et a besoin de 4 points sur ces deux dernières journées pour se qualifier. Les coéquipiers de Mahrez restent sur 2 larges victoires dans ces Qualifications contre le Niger (6-1 et 4-0) les 8 et 12 octobre dernier. Les Fennecs ne feront aucun cadeau à Djibouti et tenteront de parfaire leur gamme.

Après la promenade de santé conclue sur le score 8 à 0 à l'aller et qui constitue le score le plus lourd des éliminatoires, les Verts devront faire aussi bien dans le fameux stade qui a vu leur sacre il y'a maintenant plus de deux ans. Les Fennecs, champions d'Afrique en titre, comptent 10 points dans le groupe A, soit le même nombre que le Burkina Faso. Les deux formations se retrouveront d'ailleurs le 16 novembre pour la dernière journée à Blida et ce qui pourrait être la finale du groupe.