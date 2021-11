Algérie: Le ministre de la Santé rencontre les présidents de trois organisations syndicales

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a tenu une réunion avec trois organisations syndicales, lors de laquelle il a été convenu de former une commission technique conjointe pour examiner les différents dossiers soumis, a indiqué jeudi un communiqué du même ministère.

M. Benbouzid "a tenu, mercredi soir au siège du ministère, une réunion avec des membres du syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSSP), conduit par le Dr. Lyes Merabet, le président du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), Rachid Belhadj et le syndicat algérien des paramédicaux (SAP), conduit par Lounès Ghachi", a précisé la même source.

La rencontre qui s'est déroulée dans un climat empreint de "sérénité, de confiance et d'entente", a été "l'occasion pour le ministre de transmettre les expressions de considération et de respect des plus hautes autorités du pays, et à leur tête le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui affirme l'engagement de l'Etat à renforcer le dialogue et la concertation avec les partenaires sociaux afin d'améliorer la situation des professionnels de la santé en général".

La question de la réforme du système de santé a été au centre des discussions et les présidents des syndicats présents ont passé en revue les différents problèmes soulevés, en suggérant des solutions pour les résoudre.

De son côté, le ministre a annoncé le versement prochain des 5e et 6e tranches de la prime Covid-19, soulignant que "l'ensemble des dossiers et des préoccupations exprimées lors de cette rencontre seront pris en charge", exprimant son "engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer la situation et à trouver des solutions à tous les problèmes soulevés".

La réunion a abouti à un accord des parties en vue de "former une commission technique qui comprend des représentants de la tutelle et des organisations syndicales pour examiner les dossiers soulevés".