Algérie: PLF 2022 - Les députés demandent des précisions sur les mesures entreprises pour réduire le déficit budgétaire

Alger — Des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé mercredi le gouvernement à révéler les mesures qu'il compte entreprendre pour faire face au déficit budgétaire qui devra dépasser 4.000 milliards de DA, l'année prochaine.

Lors d'une séance plénière consacrée au débat du PLF 2022, sous la conduite du président de l'APN, Brahim Boughali, en présence de nombre de ministres, le député du parti du Front de libération nationale (FLN), Messaoud Kasri s'est interrogé sur les mesures que compte prendre le gouvernement pour traiter le déficit budgétaire qui s'élève à 4.175,2 Mds de DA selon les prévisions du PLF.

Dans le même sens, le député Salim Merah (indépendant) a fait remarqué que l'Algérie devra faire, en sus du déficit budgétaire, avec un déficit prévu du trésor estimé à 4.929 Mds de DA, s'interrogeant sur "les mesures prises pour arrêter ce déficit, dans le contexte de la décision du gouvernement d'arrêter le financement non-conventionnel et de ne pas recourir à l'endettement extérieur".

Même avis partagé par le député du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Walid Seklouli qui a indiqué que "les régimes financiers et fiscaux dans les pays développés sont des régimes très simplifiés, tandis que chez nous, ces régimes sont compliqués et instables".

Le même député a estimé que beaucoup d'impôts et de taxes et la multitude des taux appliqués "épuisent les agents des impôts et créent un fossé entre l'Administration et les individus, les professionnels et les entreprises qui y voient une injustice".

Par ailleurs, un grand nombre de députés qui sont intervenus, ont valorisé les exonérations fiscales et les incitations fiscales contenues dans le PLF 2022, notamment celles relatives à l'encouragement de l'investissement, à l'instar des projets de recrutement des jeunes, de startups, d'entreprises productrices et exportatrices, de tourisme et de l'artisanat.