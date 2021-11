Algérie: Energie - La Turquie veut établir une coopération gagnant-gagnant avec le pays

Alger — Le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez a affirmé mercredi à Alger que son pays était disposé à établir une coopération avec l'Algérie, fondée sur le principe gagnant-gagnant, saluant à cet effet "le pont de l'amitié" qui unit les deux pays, en soutien aux relations économiques et commerciales bilatérales.

Dans une allocution lors des travaux du forum d'affaires algéro-turc, organisé mercredi à Alger, M. Donmez a souligné "la volonté de la Turquie d'établir une coopération gagnant-gagnant avec l'Algérie permettant de créer de nouvelles perspectives d'échanges commerciaux et d'investissement au profit des deux pays".

Après avoir salué le succès de ce forum, le ministre turc a appelé à la promotion de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'énergie, soulignant que la demande sur les produits énergétiques dans son pays a enregistré ces dernières années une hausse notable, d'autant que la Turquie a investi, depuis 2002, près de 60 milliards USD en la matière.

M.Donmez a évoqué les opportunités de coopération et d'investissement entre l'Algérie et la Turquie dans divers domaines tels les projets énergétiques liés aux énergies renouvelables, l'énergie gazière et le développement de l'énergie atomique.

De son côté, le président du Conseil d'affaires algèro-turc en Algérie, Tosyali Fuat a évoqué plusieurs opportunités et perspectives communes d'investissement et de partenariat dans le secteur de l'énergie, notamment en matière d'hydrocarbures, de développement des industries pétrochimiques et de production et de transport de l'électricité, rappelant par ailleurs les opportunités de coopération offertes dans le domaine des mines en Algérie, en particulier le fer.

Pour sa part, le directeur exécutif et représentant du Président directeur général (P-dg) de Sonelgaz, Nabil Kafi a appelé à "œuvrer de concert pour la réalisation des projets dans le domaine de l'électricité, soit en Algérie ou dans les marchés régionaux et africains, et à tirer profit des expériences réussies de l'investissement turc en Algérie".

A ce propos, il a préconisé la construction d'entreprises leaders pour investir les marchés régionaux et mondiaux, en s'appuyant sur les potentialités des deux pays.

Ce forum a été l'occasion de passer en revue les réalisations et les potentialités du Groupe Sonelgaz ainsi que son plan stratégique 2035 qui prévoit plusieurs axes, notamment dans le domaine de la transition énergétique et numérique, et les perspectives d'investissement sur les marchés régionaux et internationaux.