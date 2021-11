Algérie: Transition énergétique - L'engagement du pays à réussir sa transition souligné

Alger — Le P-dg du Groupe "Sonelgaz", Chaher Boulakhras, a réaffirmé lors de sa participation à des sommets internationaux dédiés à l'énergie, à Dubaï (Emirats Arabes Unis), l'engagement de l'Algérie à réussir sa transition énergétique en favorisant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, a indiqué jeudi le Groupe dans un communiqué.

Accompagné d'une délégation composée de hauts cadres du groupe, M. Boulakhras a pris part aux éditions 2021 d'"Africa Oil Week (AOW)" & "Future Energy Series : Africa" (FESA), ainsi qu'aux travaux du 11e Sommet "Dii Desert Energy Leadership" qui se tiennent à Dubaï du 8 au 11 novembre courant, a précisé la même source.

Intervenant aux travaux du 11e Sommet "Dii Desert Energy Leadership", le P-dg de Sonelgaz a mis en avant, dans une allocution portant sur la transition énergétique à l'échelle régionale et internationale, l'engagement de l'Algérie à réussir sa transition énergétique en favorisant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et en profitant de l'émergence du "smart energy", les nouveaux combustibles, l'hydrogène vert ou bleu comme vecteur énergétique.

M. Boulakhras a également ajouté que son Groupe s'est engagé dans "une transformation majeure" avec des objectifs clairs et des équipes mobilisées pour devenir "leader" de la transition énergétique.

Par ailleurs, dans le cadre de sa participation aux travaux du sommet l'Africa Oil Week (AOW), le responsable a insisté sur les défis énergétiques à relever dans le monde, compte tenu des perpétuelles mutations et au rythme des évolutions technologiques, politiques et sociétales tant à l'échelle des territoires, des Etats qu'au sein des grandes dynamiques mondiales, a fait savoir le communiqué.

Il a aussi évoqué la situation énergétique en Afrique et les changements qui devraient être menés en vue d'assurer le développement du continent.

En outre, M. Boulakhras a tenu des rencontres B2B, en marge de ce Forum, avec les sociétés présentes à l'instar de Belectric Gulf, Schneider et Fugr.

Le PDG de Sonelgaz a participé également au Sommet des dirigeants d'entreprises d'Etat de "l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)" qui a réuni des entreprises d'Etat championnes de l'ITIE de plus de 60 organisations et de 50 pays riches en ressources.

M. Boulakhras est revenu, à l'occasion, sur les enjeux, les objectifs stratégiques et l'avenir de l'énergie à travers le rôle et l'implication des entreprises publiques dans les pays riches en ressources pour développer leurs pays et les aider à se relever de la pandémie.