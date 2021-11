Madagascar: Développement - Les Nations unies offrent 423 millions de dollars

Coopération fructueuse. Le gouvernement malgache, par le biais du ministère de l'Économie et des Finances et le Système des Nations Unies (SNU) à Madagascar ont organisé conjointement une séance de présentation du nouveau Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable (UNSDCF).

Ce Plan cadre constitue un nouvel engagement en faveur de l'émergence de Madagascar pour atteindre les Objectifs de Développement Durable et à reconstruire en mieux au cours de la période post-pandémie de la Covid-19.

Dans l'esprit et le principe de ne laisser personne de côté et dans le but de réaliser des changements durables dans la vie des personnes et des institutions surtout les plus vulnérables, et renforcer leur résilience, le ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction Générale de l'Économie et du Plan et le Système des Nations unies à Madagascar ont mené ensemble depuis le mois d'août 2020, le processus d'élaboration de ce nouveau Plan Cadre de coopération.

Quatre priorités

Se construisant autour d'une série de défis cruciaux au développement durable de Madagascar, se basant sur les avantages comparatifs du SNU, s'inspirant des résultats d'une large consultation nationale, le Plan cadre a été approuvé en Conseil du gouvernement.

La ministre de l'Économie et des finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, lors de son allocution d'ouverture, a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour la mise en œuvre de l'UNSDCF. Elle a souligné combien les interventions des agences des Nations unies sont un soutien inestimable pour Madagascar dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. « Nous osons espérer que, grâce à cet appui, la population malgache, en particulier les plus démunis, commenceront à ressentir une amélioration de leurs conditions de vie ».

Le Coordonnateur Résident des Nations Unies, Issa Sanogo, a présenté le nouveau Plan Cadre de Coopération, s'articulant autour de quatre priorités stratégiques, notamment : Renforcer la bonne gouvernance, l'état de droit et la sécurité; Assurer le développement du capital humain; Impulser la productivité du travail et la création d'emplois productifs pour des revenus décents et une économie compétitive; et renforcer la gestion durable, résiliente et inclusive de l'environnement.

Les résultats phares de ce plan-cadre de coopération se déclinent en 12 Effets et 36 Produits. Il a souligné que la mise en œuvre de ce nouveau cadre de coopération s'élève à 423 millions de dollars dont 42% sont déjà acquis.