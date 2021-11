Madagascar: Banque - Rolling Money - Escroquerie ou mauvaise gestion ?

Un couple de jeunes a créé une « startup » originale à Tuléar, comme une banque. Ils accordent 45% d'intérêt créditeurs pour chaque dépôt de 2 millions d'ariary. Quoi de plus pour attirer des ennuis ?

Le couple est actuellement interrogé à la chambre d'instruction du Tribunal de Première Instance (TPI) de Toliara. En effet, des dizaines de plaintes ont été déposées contre le couple « qui jouait avec du fric ». L'argent coule à flots depuis plus d'un an. En revanche, il n'arrivait plus à honorer le paiement des intérêts promis qui s'accumulent.

Tout se fait via le mobile banking (Mvola, Airtel et Orange Money). En effet, la « banque improvisée » par le couple n'avait pas besoin de publicité. Il suffisait qu'un dépositaire de 2 millions touche 90.000 Ar.par mois pour attirer des centaines de clients. Par effet de boule de neige, ils se sont multipliés en un clin d'œil. Encore faut-il avoir une structure, répondant à l'activité bondissante, qui n'arrivait plus à suivre et gérer correctement les intérêts générés par l'argent « sans taxe ni impôt » ; tout porte à croire qu'il y a blanchiment d'argent, puisque le bailleur de fonds se trouve au Canada.

L'activité bancaire du couple attirait de plus en plus l'attention de l'administration tuléaroise, sans trop déranger, toutefois. Parmi les clients figurent : des policiers, des gendarmes, du personnel du tribunal. Le petit couple de 25 ans, à peine, est devenu un géant de la finance. Ils ont commencé à investir en achetant un camion pour transporter des produits locaux; acheter et vendre des produits locaux, pour fructifier le fonds qui s'amoncellent. Faire circuler l'argent de plus en plus, pour gagner davantage de bénéfices.

Malheureusement, en engageant l'argent dans l'investissement, le liquide pour rembourser les intérêts des clients se trouvait tari, si bien que la grogne a commencé du côté des clients, se sentant trompés et arnaqués, d'où le brandissement des banderoles aux portes du tribunal, réclamant leur dû.