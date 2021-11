Madagascar: Une quatrième défaite de rang pour Melvin Adrien

Contre toute attente, Melvin Adrien est revenu dans les buts malgaches avec les conséquences qu'on a. Il aurait dû être remercié après le naufrage à Bahir dar contre l'Ethiopie sur le score de 4 buts à 0, mais on l'a toujours reconduit.

Et comme par hasard la seule victoire des Barea a vu Mathyas Randriamamy comme portier mais on reprochait à ce dernier ses dégagements tout en oubliant que le jeune homme a réalisé un clean sheet.

Et on revient à Melvin Adrien qui signe sa quatrième défaite après celle d'hier où il a encaissé le premier but sur le premier tir cadré des Béninois.

Avant, il était encore dans les buts quand les Barea se sont fait battre par la Tanzanie et le Bénin.

La question est de savoir si Lova, le préparateur des gardiens, y est pour quelque chose alors que les statistiques ne plaidaient pour celui qui est forcément son protégé. La seule explication valable en fait sinon on n'arrive pas à expliquer l'éviction de Nina, la gardien de l'Adema qui a non seulement le physique de l'emploi avec sa grande taille mais aussi l'expérience des grands matches avec ceux de Pro League.

D'ailleurs et à l'heure où les Barea sont d'ores et déjà éliminés, il serait peut-être temps de revoir la copie pour essayer les meilleurs joueurs locaux comme Rakoul, Nina, El Hadari et Tsiry sans oublier Berajo dans la charnière centrale. C'est la demande de nombreux férus du football qui n'arrivent pas à trouver des qualités pour Hakim Abdallah et Voavy Paulin. Est-ce trop demander ?