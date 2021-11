Madagascar: Pop ART - Première exposition de Ms. V à la Fondation H Andraharo

Du digital painting ou tableaux réalisés sur des appareils digitaux, voilà l'univers de travail de Ms. V, vice-lauréate du dernier Prix Paritana. Sa première exposition personnelle est actuellement ouverte à la Fondation H jusqu'au 26 novembre 2021.

Les œuvres présentées à cette exposition nommée CMYK par rapport à Cyan, Magenta, Yellow et Key ou bien encore Choices, Motherhood, Youth et Knowledge ; semblent venir d'un autre monde au premier regard. On peut avoir l'impression d'être devant un écran géant du logiciel Paint. Ce qui n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait que l'artiste travaille sur des Smartphones, des tablettes et autres appareils électroniques pour réaliser ses toiles. Fan de Pop Art, le travail de Ms. V respecte les codes de ce mouvement artistique en faisant appel à tout ce que le monde actuel a à offrir.

Si Andy Warhol avait pour habitude de détourner les objets du quotidien selon ses humeurs et ses envies, Ms. V, elle, a choisi de raconter son parcours à travers des cartes postales coloniales populaires. C'est ainsi qu'on peut la voir jeune fille rebelle et débordante de vie, orpheline et amère, mère et fière, ou encore femme à travers ses tableaux. En neuf tableaux, elle trace dans ce CMYK sa vie en maniant les couleurs et les cartes postales. Elle s'est même permise d'ajouter que cela va peut-être inciter le public à s'intéresser aux cartes postales coloniales et donc à l'histoire.

Pour en arriver là, il a fallu quatre mois de préparation avec l'aide de la Fondation H. Cette exposition diffère des précédentes car cette fois, c'est un artiste lauréat du Prix Paritana, programme de la Fondation H, qui présente son travail. En 2021, ils étaient trois à bénéficier de l'appui de la Fondation, Richianny Ratovo est actuellement en résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris, Ms. V expose CMYK à Antananarivo, et Indie, devrait relayer Ms. V à la Fondation H Antananarivo au mois de décembre de cette année.

Pour voyager à travers les œuvres de Ms. V, les passionnés d'Arts et les curieux peuvent dès à présent se rendre à la Fondation H à l'immeuble Kube D de la Zone Galaxy Andraharo. La galerie accueille les visiteurs du lundi au vendredi, de 9h à 17h et le samedi sur rendez-vous.