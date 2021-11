Cameroun: Stade Omnisports de Bafoussam - Côté jardin

C ôté cour, le stade Omnisports de Bafoussam est apprécié pour son gazon naturel (Bermuda gras), arrosé régulièrement par 24 arrosoirs circulaires. Et aussi pour sa tribune de 20 000 places aux couleurs du Cameroun.

Son écran géant. Ses quatre pylônes en acier dotés chacun de 69 projecteurs qui illuminent l'ouvrage en nocturne. Son parking sécurisé (interne et externe) de 2080 places. Ses cinq guérites électriques. Ses espaces verts et sa clôture rassurante. Côté jardin, ce joyau architectural dispose de multiples commodités. En conformité aux observations de la CAF et de la Task force, un ascenseur dessert les vestiaires au sous-sol, à la tribune officielle située en amont du stade. Une salle de surveillance dotée d'une cinquantaine de cameras permet de surveiller le pourtour intérieur et extérieur du stade.

Pour la sécurité incendie, de multiples extincteurs et 28 vomissoirs sont disposés à divers espaces stratégiques. Quatre sorties principales permettent d'évacuer le stade en quatre minutes chrono selon les experts. Un bloc médical, constitué de deux salles équipées, est disponible pour parer aux urgences au sein du stade. La climatisation régule la température dans les quatre vestiaires équipes réservés, aux joueurs, ainsi que les deux vestiaires accueillant les arbitres et le personnel administratif.

Ces espaces sont dotés d'équipements de massage, de relaxation, de détente et des salles d'eau. 700 toilettes pourvues en eau et électricité y sont aménagées. Dans ce lot, 500 toilettes sont réservées aux spectateurs. Une quinzaine de bureaux permettent à l'équipe administrative de travailler. Trois salons VIP sont disponibles pour l'accueil et le repos. Le secteur de la communication est doté de deux grandes salles (studio) pour les enregistrements TV, une régie, une salle de presse de 52 places ainsi qu'une salle pour les conférences de presse de 68 places.

Des espaces dotés d'ordinateurs. L'ouvrage dispose également de près d'une dizaine de studios complets pour les commentateurs. Une connexion par fibre optique assure la liaison Internet en permanence. Un groupe électrogène de 1200 KVA est installée pour faire fonctionner les pylônes et l'infrastructure entière en cas de délestage.