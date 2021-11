Cameroun: Bafoussam - Des lampadaires pour illuminer la ville

Un projet d'énergie solaire financé à hauteur de 165 millions de FCFA va améliorer l'électrification urbaine pendant la compétition.

Des lampadaires, 144 en tout, seront bientôt installés le long des axes allant du carrefour le maire, premier, deuxième et troisième carrefour évêché, jusqu'à l'entrée et au pourtour du stade municipal de Bamendzi- Bafoussam. Ce projet a été validé le 3 novembre dernier dans la salle des actes de la mairie de la ville de Bafoussam. Selon Roger Tafam, maire de ladite ville, il s'agit d'une grande avancée dans le processus d'amélioration de l'éclairage urbain à Bafoussam.

« Dans la perspective de la CAN et même au-delà, nous voulons avoir une ville vivante avec des rues éclairées en permanence. Dans la recherche des financements pour l'atteinte de cet objectif, nous venons d'obtenir du Feicom, un financement de 156 millions (156 559 151) FCFA pour installer 114 lampadaires solaires ». Les détails techniques précisent qu'il s'agit des lampadaires solaires neufs à simple crosse et à composantes séparées. Selon Flore Carine Toukam Fotsing, la représentante du groupe d'entreprises Djankam et Fils & GCI Sarl qui exécute le marché, le travail a déjà commencé.

« Le matériel, déjà acquis, est composé d'un pôle de 4 millimètres de diamètre et long de 9 mètres. Y sont annexés des batteries ayant une garantie de 25 ans ». Cette entreprise dispose d'un délai de cinq mois pour finaliser ce projet. Le respect des délais a été l'une des exigences du maire de la ville de Bafoussam, lors de la signature dudit marché.

Pour Roger Tafam, ces candélabres solaires, vont réduire l'insécurité dans la ville et les fortes sommes que la mairie investit pour l'entretien et le payement des factures des lampadaires existants. D'où son engagement à étendre l'éclairage solaire dans la ville. Le représentant du Feicom qui finance cette opération, a souhaité pour sa part, une bonne utilisation de cet investissement pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des citoyens de cette cité.