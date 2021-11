Madagascar: Portrait - Jessi Avilà, peintre des temps modernes

Jessi Avilà expose en ce moment à La Teinturerie Ampasanimalo Color Boom, un travail collaboratif réalisé avec Zongo Bilaky. Aujourd'hui, nous proposons de faire plus ample connaissance avec ce jeune peintre, le premier à avoir réalisé des tableaux fluorescents à Madagascar.

Jessi Avilà a découvert l'art de la peinture en 2010, à l'âge de 13 ans. Son choix de carrière est vite décidé à cet instant, le jeune garçon veut à tout prix devenir peintre et suivre la voie de son grand-père maternel. Il réalise son premier portrait sur du papier aquarelle et semble plutôt satisfait du résultat sans se douter du chemin qu'il parcourra. Au fil des années, le jeune homme affûte ses coups de pinceaux et passe une grande partie de son temps à réaliser des tableaux dans son atelier de 9m2. Comme tout artiste qui se respecte, il a son petit rituel de travail, notamment une petite séance de méditation avant de s'atteler à la tâche.

Pour ce qui est de l'inspiration, rien de magique, Jessi Avilà tire sa source de la vie de tous les jours. D'ailleurs, lorsqu'on regarde ses œuvres, on se rend compte que l'artiste derrière est plutôt un homme joyeux, avec un grand désir de transmettre cette belle humeur au public. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il priorise les couleurs vives dans ses réalisations : « j'aime la lumière. Les couleurs permettent de transmettre de belles émotions ». Ses tableaux exposés à La Teinturerie en ce moment, sont de parfaites illustrations de cet amour des couleurs. On y trouve des tableaux fluorescents, « une grande première à Madagascar ». Ici, il faut donc oublier les grandes émotions qui animaient les grands poètes d'autrefois, comme la mélancolie ou la rébellion. Le message est plutôt positif et ultra moderne. En musique, on pourrait assimiler cet univers à de la techno. On en attend pas moins d'un jeune artiste des temps modernes.

Jessi Avilà est aussi un artiste engagé. Il lui arrive d'organiser des rencontres avec des « enfants de la rue » afin de « peindre avec eux, de découvrir le fond de leur pensée, d'en apprendre davantage sur leur personne et de les aider à se découvrir et à s'exprimer à travers l'art ».

Aujourd'hui, s'il s'exprime surtout à travers un « art ethnique contemporain, figuratif et abstrait » et envisage pour ses futurs tableaux d'intégrer des sculptures en 3D pour donner plus de vie à ses œuvres. Avide de modernité, le jeune peintre reste à l'affût des dernières innovations étrangères. Il est actuellement l'unique artiste plasticien à utiliser massivement des bombes acryliques fluorescentes pour réaliser ses œuvres, une peinture sur laquelle il lorgnait depuis longtemps.