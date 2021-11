Madagascar: Barea - Un cycle qui se termine

Ce n'était pas mission impossible vu la qualité des joueurs de notre équipe nationale, mais nos représentants n'ont pas pu conjurer un sort qui les condamne à être derniers de leur poule de qualification. Et pourtant, ils ont été loin d'être ridicules.

C'est dès les premiers matchs qu'ils ont été éliminés. A présent, il faut remonter la pente, et l'encadrement technique et le football malgache dans son ensemble peuvent bâtir une « team » qui saura défendre nos couleurs et nous permettra de briller de nouveau dans les compétitions internationales.

Barea : un cycle qui se termine

On sait que le moral des joueurs était au beau fixe, mais ils n'ont pas réussi l'exploit que tous les supporters espéraient. Les querelles au sein de la Fédération malgache de football ont peut-être aussi un peu perturbé les joueurs, mais c'est la difficile préparation de l'équipe qui est à incriminer. Les Barea n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu ensemble et malgré leurs qualités intrinsèques, ils n'ont pas pu développer les automatismes nécessaires à un jeu efficace.

Ils ont failli marquer des buts à Cotonou et on ne peut qu'éprouver des regrets. C'est cependant la loi du football. Eric RABE et ses coéquipiers vont tirer les leçons de cette défaite et essayer de remettre les Barea sur de bons rails. Le dernier match de ces éliminatoires aura lieu dimanche. Il est nécessaire de venir encourager cette équipe qui aura à cœur de montrer de quoi elle est capable.

Il ne faut pas lâcher cette formation qui a de beaux jours devant elle si on lui permet de s'épanouir. Dimanche prochain, ce sera l'occasion pour ceux qui sont sur le terrain de montrer au public qu'ils sont dignes de confiance. Ce sera la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère. Il faut continuer à supporter nos joueurs car ils ont du talent et ils ne demandent qu'à le montrer.