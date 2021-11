Madagascar: Revalorisation de l'EPS - Une lumière au bout du tunnel

Les professeurs d'EPS et les acteurs dans le domaine du sport sont en totale communion depuis hier et aujourd'hui à Ampefiloha à l'occasion des assises nationales.

Une centaine d'acteurs de l'Éducation Physique et Sportive (EPS) ont assisté à la première journée des assises nationales visant la revalorisation de cette matière, hier à Ampefiloha. Des hautes personnalités ont honoré la cérémonie d'ouverture par leur présence dont le président de la commission sportive au niveau de l'Assemblée nationale, Andry Ratsivahiny, le directeur de l'ANS, Jean Claude et les représentants des ministères et des fédérations sportives.

Cette consultation est pilotée par la Fédération Nationale de l'Education Physique (FNEP) avec l'intervention des représentants des quatre ministères concernés à travers des thèmes proposés, mais aussi de toutes les assistances. Après la présentation générale, les participants se sont répartis selon leurs thèmes choisis. La première journée a été clôturée par un débat ouvert pour chaque thème.

Quant à la séance d'aujourd'hui, elle consistera à croiser les différents regards sur l'EPS. « Cela fait partie d'un projet de collaboration avec l'État pour atteindre l'objectif du président de remporter le titre du champion en éducation physique et sportive de qualité au niveau du continent. En fait, le nombre de professeurs est insuffisant. Certains d'entre eux ne sont pas sortants des écoles de formations professionnelles. D'autres sont expérimentés mais n'ont pas de diplôme. Ils ont pourtant besoin d'un coup de pouce », a fait savoir le président de la FNEP, José Rajaonah.

Les résolutions à l'issue des pensées collectives vont démontrer ce que devrait être la matière EPS aujourd'hui et demain face aux nombreux enjeux. Elles seront ensuite présentées au sein des parlementaires. « Nous tenons à remercier l'initiateur de ce projet et tous les professeurs d'EPS. Il est très important de mettre cette matière sur orbite, car c'est la base si on veut faire du sport une source de fierté nationale. Je suis prêt à soutenir les résolutions au niveau des autorités compétentes », a enchaîné le député Andry Ratsivahiny.

Aussi, une commission de validation des acquis d'expériences devrait être constituée avec un statut réglementaire pour mettre tous les acteurs surtout les professeurs d'EPS dans le cadre légal. Les institutions de formations professionnelles, la mention Enseignement Apprentissage et Didactique des Activités Physiques et Sportives Artistiques (EAD/APSA) d'ENS et l'Académie Nationale des Sports (ANS) participeront à cette manœuvre. « Le sport et l'EPS sont deux choses différentes. Être sportif ne veut pas dire être mieux placé pour diriger une EPS. Durant un entraînement sportif, on cherche une belle performance, par contre durant une EPS, comme son nom l'indique, on se concentre plus sur l'éducation, une éducation environnementale de soi avant tout », a conclu le président José Rajaonah.