Madagascar: Film Maya Sanbar plaide pour le pays

« Footsteps on the wind » de Maya Sanbar, dans le programme du Festival international du film pour enfants de Chicago, est en écho à ce qui se passe à Madagascar. Un cri d'espoir dans l'urgence.

« Tout le sort des enfants dans mon film, j'espère qu'il en sera ainsi des enfants de Madagascar ». Cette déclaration est de Maya Sanbar en perspective du Festival international du film pour enfants à Chicago le 14 novembre. Cette réalisatrice y présentera un court-métrage d'animation, « Footsteps on the wind », avec une chanson « Inshallah » de Sting en bande originale. L'œuvre a déjà été dix fois primée.

Elle y racontera alors le destin heureux de « deux enfants orphelins suite à un séisme ». À la fin, sans aucune intention de spoiler, les pauvres enfants s'en sortent. Quand elle a vu les images de la famine à Madagascar, elle a tout de suite pensé aux deux héros de son film. Pour dire qu'elle était aussi dans une situation de détresse étant enfant.

Habitant aujourd'hui à Londres, durant son enfance, cette palestinienne et sa famille ont dû fuir la ville d'Haïfa à cause de la menace israélienne. Elle est donc une réfugiée, une déplacée, une migrante, dépassée par la situation qu'elle a vécue sur ses terres. Comme elle le déclare, « plus de 2 millions de mes compatriotes sont morts. Alors, j'étais stupéfaite des ravages du changement climatique » à Madagascar.

À travers « Footsteps on the wind », elle compte déjà conscientiser les tous-petits et les toutes- petites. Partir donc depuis la base. Sachant que les réfugiés, comme les déplacés et les migrants de la faim de Madagascar, « ne choisissent pas de quitter leur maison ». C'est la situation intenable qui les y oblige.