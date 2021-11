Congo-Kinshasa: L'entrepreneuriat, essor de développement de la RDC - PADMPME - 960 élus reçoivent un chèque-symbolique du Gouvernement

C'est dans le but de promouvoir la jeunesse congolaise dans le secteur d'entrepreneuriat que l'Unité nationale de coordination du Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME), a publié ce jeudi 11 novembre à Fleuve Congo Hôtel, la liste de lauréats au Concours de Plans d'Affaires (COPA) pour les Jeunes.

Cela fut en présence du Ministre d'Etat, Ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat, Me Eustache Muhanzi, du Ministre du Commerce Extérieur, Jean Lucien Bussa et de plusieurs mandataires publics.

Sélectionnés par province dont la totalité est 960 élus, dont 394 femmes notamment la ville Kinshasa qui compte 374 lauréats, Matadi, Goma et Lubumbashi, ont dû faire leurs preuves afin de montrer de quoi ils étaient capables afin de détenir ce soutien financier au profit de leurs entreprises.

En effet, les candidatures retenues ont été faites sur base des critériums de localisation, qui s'est exécuté sur 4 lieux pilotes dont Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi, mais aussi des secteurs d'activité qui concerne l'entrepreneuriat productif dont la transformation des produits agricoles, l'industrie légère et les services à valeur ajoutée.

Partant de cela, M. Alex Mangala, Coordonnateur National du PADMPME, s'est exprimé dans son allocution sur la particularité de ce concours dénommé «graines des champions», dont la cérémonie était dédiée à l'octroi des moyens, à l'assistance technique ainsi que les subventions de démarrage et de consolidation aux jeunes entrepreneurs et des porteurs de projet d'affaires. Il a précisé que cette démarche est l'aboutissement de l'appel à la candidature qui était lancé en février dernier pour la collecte des projets, et des propriétaires d'entreprise.

Il faudrait savoir qu'ils étaient des milliers à postuler, mais après un processus de sélection de taille, et sur base des critériums, seuls les plus prometteurs ont été retenus afin de bénéficier des appuis du Gouvernement mis à leur disponibilité avec son partenaire qu'est la Banque Mondiale.

Il a également réitéré le renfoncement de capacité dont les heureux élus seront bénéficiaires, dont il a loué les mérites.

Il faudra savoir qu'avant d'être présentés au grand public, ces jeunes entrepreneurs et ces porteurs de projet repartis dans différents secteurs qui ont tout d'abord suivis des encadrements appropriés, et des formations de haute facture sur l'entrepreneuriat avant de recevoir de symbolique leur chèque-témoin par le canal du Ministère d'Etat, Ministre National de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat.

Par ailleurs, au-delà des attentes du projet, il a été constaté un taux 41% des femmes lauréates, un résultat satisfaisant qui s'inscrit dans la vision du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui est celle de promouvoir de l'emploi et la formation professionnelle continue, l'autonomisation de la femme et de la jeunesse dans l'entrepreneuriat locale.

En guise de remerciements, c'est au nom de tous élus que Grâce Nguya a exprimé, d'une part, leur gratitude à l'égard du Chef de l'Etat, mais aussi au PADMPME qui a assuré un processus transparent sur leur firme de mise en œuvre, et les outils mise en œuvre au développement de leurs initiatives qui leur permettront de créer davantage de richesses.

Sans oublier la Banque Mondiale qui a mis les moyens nécessaires pour la prise en charge de ce programme.

Et d'autre part, elle demandé au Gouvernement congolais d'encourager ce genre d'initiative afin d'encourager les jeunes et de mieux les renfoncer, qui est un souci majeur de plusieurs personnes dans le besoin.

Pour ce faire, tous les candidats seront suivis par un accompagnement technique pour une durée de six mois, de sorte qu'ils parviennent à rendre utile ce qu'ils ont reçu pour l'accroissement de leurs entreprises.

Les résultats sont disponibles sur le site web à l'adresse : www.padmpme.cd et pour ce qui concerne les résultats des candidats des villes de Matadi, Goma et Lubumbashi, ils seront publiés de manière progressive, conformément aux cérémonies prévues dans chaque ville.