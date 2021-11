Congo-Kinshasa: En séjour en France - Patrick Muyaya et Gabriel Attal partage leurs expériences

C'est dans le souci d'avoir un bon partenariat avec d'autres collègues ministres de communication et porte-paroles des gouvernements que le Porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya a rencontré Gabriel Arral, Porte-parole du gouvernement français.

C'est dans une totale ambiance que Patrick Muyaya et Gabriel Attal ont passé plusieurs minutes de conversation sur certaines expériences dans la communication des gouvernements. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, c'était très important de passer afin de présenter ses civilités à son collègue et faire connaissance mais aussi de discuter un peu des outils et artifices utilisés dans la communication avec le peuple.

«Ce que je voyais à la télévision, c'est ce que j'ai vu», a déclaré Patrick Muyaya en félicitant son collègue. « Je suis content de nos échanges parce que finalement nous faisons face à des mêmes. Il faut parler aux jeunes qui sont contestataires et qui veulent de plus en plus savoir ce que le gouvernement fait », a-t-il souligné en ajoutant aussi que cette rencontre a été plutôt belle et enrichissante. Il a poursuivi pour annoncer d'autres rencontres de ces genres dans l'avenir.

De son côté, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement Français, il s'est aussi dit très content de cette rencontre. «Je suis très content de cette rencontre. On fait le même travail et on appartient à une même génération», a-t-il dit en soulignant qu'ils ont besoin de bouger les choses étant donné que la RDC et la France sont des pays amis et en partenariat solide.

Pour finir, Gabriel Attal a aussi promis de venir en République démocratique du Congo pour poursuivre ces échanges avec Patrick Muyaya.