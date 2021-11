Congo-Kinshasa: A quand la place de la population dans les calculs politiques ? - Paul-René Lohata recadre les caciques du FCC, Lamuka et alliés

La théorie politique des intérêts propres de la classe politique professionnelle (Schumpeter, Weber, Bourdieu, Coulon etc.) n'a jamais autant été vérifiée qu'en RDC.

Tenez : alors que le Registre des Appareils Mobiliers (RAM) ronge les budgets des personnes les plus démunies ; au moment où on attend l'aboutissement des prix populaires des produits surgelés, sans oublier les mouvements sociaux et grèves des enseignants et autres agents de la Santé non médecins, Lamuka et FCC ne voient que la dépolitisation de la CENI pour mobiliser les populations à la marche.

Décidément, on n'est mieux servi que par soi-même. La fonction de représentation longtemps popularisée par la sociologie marxiste n'a plus de raison d'être. C'est une preuve que les intérêts des professionnels du champ politique demeurent propres et ne se recoupent que rarement avec ceux de masses populaires.

En RDC, les masses populaires sont orphelines. Le temps de Uhuru, de Patrice Emery Lumumba est révolu. Pensons à son célèbre discours où il déclarait : "La masse qui nous regarde ne demande pas seulement de voter, mais surtout elle est à la recherche du pain".