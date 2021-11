Gabon: Glasgow/COP26 - Elvis Ossindji et Claude Marie Andtoungou à la table ronde avec Barack Obama

Le Directeur Général de la Société Équatoriale des Mines, Elvis Ossindjia et la jeune gabonaise Claude Marie Andtoungou ont participé à une table ronde avec le Président Barack Obama sur les changements climatiques en marge de la COP.

L'ancien président des Etats-Unis a rencontré des jeunes du monde entier participant à la 26e Conférence des parties sur le changement climatique des Nations Unies (COP26) pour une discussion sur la façon dont cela génération mène la lutte contre le changement climatique.

La Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques ou COP26 est ouverte et les pays africains prennent part à ce rendez-vous international. Une conférence internationale organisée par les Nations unies et se déroule du 1ᵉʳ au 12 novembre 2021 en Écosse, au sein du Royaume-Uni. Le Directeur de la Société Équatoriale des Mines, Elvis Ossindjia et la jeune gabonaise Claude Marie Andtoungou ont participé à une table ronde avec le Président Barack Obama sur les changements climatiques en marge de la COP.

Il faut noter que la participation de la Société Equatoriale des Mines à la COP 26 s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement du Chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba sur les questions de changement climatique. Il a d'ailleurs invité les leaders du monde à faire plus d'efforts dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Il souhaite en effet que la rencontre de Glasgow marque « le début d'une nouvelle ère d'intégrité climatique »

La participation des deux gabonais à cette table ronde avec l'ancien dirigeant de la Nation la plus puissante au monde a été remarquable . Selon la fondation Obama, les jeunes leaders ont offert leurs perspectives et expériences de la COP, en tant que négociateurs, activistes et société civile. Ils ont exprimé leurs inquiétudes quant à la meilleure façon de tenir les gouvernements responsables des engagements qu'ils ont pris à la COP, le président Obama reconnaissant le pouvoir des jeunes de faire pression sur les gouvernements - pas seulement nationaux mais aussi locaux - pour qu'ils donnent suite

L'ancien président américain a exhorté les jeunes à exercer une pression politique pour faire changer les choses, tout en prévenant qu'ils devront accepter des compromis en cours de route. « Mon plus grand intérêt [à la COP26]... serait d'avoir la chance de rencontrer certains des militants, de jeunes militants qui sont impliqués sur le terrain parce que ce sont mes racines, c'est de là que je viens, c'est ce en quoi je crois , c'est la raison d'être de la Fondation », a déclaré le président Obama aux jeunes militants et universitaires.

Un sentiment de fierté partagé par le Directeur Général de la Société Équatoriale des Mines, Elvis Ossindjia et la jeune gabonaise Claude Marie Andtoungouqui ont pris une part active à ce rendez-vous avec l'ancien président des Etats-Unis d'Amérique Barack Obama pour le bien-être de la planète.