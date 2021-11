Gabon: Signature de deux avenants entre le pays, Perenco et Total Gabon

Libreville, le 11 novembre 2021 - Le Ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa et la Ministre de l'Economie et de la Relance, Nicole Lydie Janine Roboty épse Mbou, ont signé, pour le compte de l'Etat Gabonais, deux Avenants avec les opérateurs pétroliers Perenco Gabon et Total Gabon.

La première signature concerne l'Avenant N°3 à la convention d'établissement du 12 juillet 2011. Cet avenant consacre, dans un premier temps, la reprise du rôle d'opérateur du terminal du Cap Lopez, devenu propriété de l'Etat gabonais, par l'opérateur Perenco. Le Directeur Général de Perenco, Adrien Broche en a profité pour annoncer d'importants investissements en 2022 pour « moderniser et pérenniser » ce terminal.

Le second volet de cet avenant à la convention d'établissement porte sur la reprise des participations de Total Gabon par Perenco dans plusieurs champs dont ce dernier était déjà opérateur. Il s'agit notamment de Grondin-Mandaros Marine, Girelle Marine, Pageau Marine et Barbier Marine.

La deuxième phase de la cérémonie organisée à l'immeuble du 2 décembre a vu la signature entre d'une part l'Etat Gabonais et de l'autre les opérateurs Perenco Gabon et Total Gabon, de l'Avenant N°3 au Contrat d'exploitation et de partage de production (CEPP) Hylia II N° G5-113. Avenant qui a pour objet de consacrer la cession de 37,5% des intérêts pétroliers de Total Gabon à la société Perenco Oïl and Gas Gabon SA et l'engagement de cette dernière à assumer le rôle d'opérateur dans le cadre dudit contrat.

« Nous entendons pérenniser par le biais des travaux qui sont attendus la vie du champ dit Hylia et même repartir avec une augmentation de production sur ce champ afin d'accroitre les recettes tant pour l'opérateur que pour l'Etat », a indiqué le Ministre du Pétrole. Ce dernier a par ailleurs salué le partenariat entre l'Etat Gabonais et Perenco, principalement dans la mise en valeur du gaz, afin d'assurer la transition vers les énergies plus propres, conformément à la volonté des plus Hautes Autorités du pays, en tête desquelles Son Excellence Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba.

« Le pétrole continuera encore de jouer un rôle important dans le produit intérieur brut de notre pays », a conclu la Ministre de l'Economie, Nicole Lydie Janine Roboty épse Mbou.