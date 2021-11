Ethiopie: La mission des salésiens au service des jeunes et des communautés les plus pauvres

Addis Abeba — Education, formation professionnelle, projets de développement, assistance aux populations touchées par la famine, toujours selon l'esprit évangélique de proximité : tel est l'engagement des Missions de Don Bosco en Ethiopie et des coopérateurs de VIS (Volontaires Internationaux pour le Développement), leur ONG.

La présence des salésiens en Ethiopie a été mise en évidence ces derniers jours avec l'arrestation d'une vingtaine de religieux locaux (voir Fides 9/11/2021) et d'Alberto Livoni, un coopérateur italien de 60 ans, représentant du VIS. Ils sont tous détenus dans des postes de police. On ne sait pas pourquoi ils sont détenus par la police, ni quelles mesures les autorités judiciaires pourraient prendre. Selon les informations recueillies par Fides, ils sont tous en bonne santé.

Les salésiens sont présents en Éthiopie de manière ininterrompue depuis 1976, date à laquelle ils ont commencé à s'occuper des enfants et des jeunes locaux, en engageant toutes leurs ressources humaines, culturelles, professionnelles et économiques pour le bien de la population.

"Les salésiens étaient là pendant la famine qui a frappé l'Éthiopie en 1983-85 et a causé un million de morts - expliquent à Fides des sources proches des religieux - et ils sont là aujourd'hui dans la pandémie de Covid-19, dans la famine générée par l'invasion des criquets et dans l'urgence de la malnutrition qui met en danger la vie de milliers de personnes".

Les quatre missions de Macallè, Adua, Scirè et Adigrat, s'occupent de milliers d'enfants et de jeunes issus de milieux pauvres et ayant un passé de violence, d'abus et de désespoir. "Grâce aux dons effectués par des milliers de personnes", indique le document, "des milliers d'enfants ont été accueillis dans les maisons salésiennes Don Bosco et ont pu fréquenter les crèches et les écoles primaires salésiennes". De nombreux enfants des rues ont reçu une formation professionnelle, un avenir auquel ils peuvent croire et un emploi dans leur propre pays".

En 1998, les missionnaires ont été rejoints par le VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), une organisation non gouvernementale créée en 1986 comme expression du Centro Nazionale Opéra Salesiane et inspirée par le message de saint Jean Bosco et son système éducatif. Le VIS œuvre à la construction d'un développement durable et pérenne pour les populations locales.

Dans le Tigré, une région ravagée par une violente guerre civile, le projet "Wash" (eau et assainissement) a été lancé pour améliorer l'accès à l'eau potable, l'assainissement de base et les capacités locales de gestion de l'eau, ainsi que pour promouvoir la sécurité alimentaire, en collaboration avec le partenaire local "Dgmda" (Don Gianmaria Memorial Development Association). Des activités sont également menées dans la région Somali, la région orientale de l'Éthiopie habitée par des Somaliens.

Suivant la tradition salésienne, le VIS est également impliqué dans le domaine de la formation professionnelle et de l'éducation. Dans les écoles techniques salésiennes de la région du Tigré, de Gambella et d'Addis Abeba, des cours ont été activés dans les domaines des arts graphiques et de la typographie (avec la création de la première école de graphisme du pays), de la couture, de la préparation des aliments et de la restauration, du travail du bois, de la mécanique, de la maroquinerie et de la construction.

"Pour favoriser le placement - expliquent à Fides les volontaires du VIS - nous avons développé une stratégie, que nous avons adoptée au Tigré et à Addis-Abeba, basée sur l'organisation de cours de courte durée en adéquation avec le marché du travail, la promotion de l'auto-emploi et le placement à travers le soutien de partenariats public-privé".

Des activités de formation ont également été menées dans les camps de réfugiés où, grâce à la collaboration de l'Agence italienne pour la coopération au développement, les Salésiens ont cherché à améliorer les conditions de vie des réfugiés dans les régions de Gambella et de Tigray en renforçant leurs compétences professionnelles et en introduisant les migrants et les réfugiés potentiels d'Érythrée sur le marché du travail à travers une approche innovante pour le pays, basée sur l'organisation de cours en fonction du marché, la promotion de l'auto-emploi et le placement à travers le soutien de partenariats public-privé.

Notre première mission, concluent les sources de Fides, est de construire un avenir adapté aux besoins des jeunes et des communautés les plus défavorisées : un avenir fait d'opportunités et d'intégration dans le tissu social, un avenir à la portée de ceux qui, dans la vie, n'ont connu que la pauvreté et la marginalisation. Nous sommes pleinement engagés dans cette mission spirituelle et sociale. Nous consacrons toutes nos ressources et notre énergie à cette mission.