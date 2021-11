Burkina Faso: Le Luxembourg offre cinquante réfrigérateurs solaires au ministère de la Santé

Ces réfrigérateurs solaires permettront de renforcer la chaîne de froid pour le stockage des vaccins, des médicaments et des équipements biomédicaux.

Dans le contexte sanitaire actuel, ces équipements seront très utiles dans la conservation de tous les vaccins, y compris ceux contre la Covid-19 que le Burkina Faso a reçus via le mécanisme COVAX dont la TeamEurope est le plus grand contributeur. Mais ils seront également utiles pour tous les autres vaccins que le Burkina Faso offre à sa population.

Ces réfrigérateurs fonctionnant à l'énergie solaire sont adaptés au climat du pays, complètement autonomes en termes d'approvisionnement et, étant facilement transportables, ils peuvent être utilisés dans toutes les localités du pays.

Les réfrigérateurs sont de trois modèles : Conteneur de transport de vaccins RCW12 ; Conteneur de transport de vaccins RCW1 ; Réfrigérateur et congélateur pour vaccins Solar Direct Drive TCW2000SDD.

Soulignons que ce don arrive dans un contexte où les autorités sanitaires du Burkina Faso ont décidé d'augmenter sensiblement le nombre de sites de vaccination contre la Covid-19, et d'étendre la vaccination jusqu'aux centres de santé primaires des communes rurales et des villages.

Avec ce don, le Luxembourg et toute la TeamEurope Burkina Faso réaffirme une fois de plus qu'elle reste un partenaire privilégié du Pays des Hommes et des Femmes intègres et demeure à ses côtés pour l'aider à surmonter les défis socioéconomiques, humanitaires, sanitaires et politiques.

A propos du Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) de l'Union Européenne

Le Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) est au cœur du mécanisme de protection civile de l'UE. Il coordonne l'acheminement de l'aide aux pays frappés par une catastrophe, tels que les articles de première nécessité, l'expertise, les équipes de protection civile et le matériel spécialisé. Le centre assure le déploiement rapide de l'aide d'urgence et sert de plateforme de coordination entre tous les États membres de l'UE, les 6 autres États participants, le pays touché et les experts en matière de protection civile et d'aide humanitaire. Le centre fonctionne en 24/7 et peut aider tout pays, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE, touché par une catastrophe majeure, à la demande des autorités nationales ou d'un organisme des Nations unies.