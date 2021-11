Sénégal: Le crack banquier Emeryc KPENOU rejoint la banque d'affaires panafricaine SouthBridge.

Les lignes bougent du côté de la place financière londonienne. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce vendredi 12 novembre 2021, la banque d'affaires panafricaine SouthBridge vient de s'attacher les services du banquier béninois Emeryc KPENOU en tant qu'associé-gérant (Partner).

Confidentiel Afrique avait révélé son visage déjà en 2017 aux acteurs et professionnels de la finance mondiale depuis ses premiers pas. De Londres à Paris en passant par Cotonou, son talent était perceptible auprès des initiés.

Fort d'une expertise avérée sur les grandes places financières internationales, Emeryc Kpenou va désormais travailler pour le compte de la banque d'affaires panafricaine SouthBridge, pilotée par le tandem Donald KABERUKA-Lionel ZINSOU. Le banquier béninois compte apporter son expérience sur des projets qui impliquent directement l'avenir du continent africain.

Diplômé de Sciences Po Paris, Emeryc Kpenou débute au département options de la Société Générale. Il rejoint ensuite à Londres Crédit Suisse First Boston. En 1999, il entre chez ING Bank où il sera en charge des activités produits dérivés (taux d'intérêt et taux de changes) puis responsable des opérations de couvertures de risques liés aux financements structurés : immobiliers, infrastructures, énergies renouvelables.

Au cours des vingt dernières années, il aura participé aux financements de nombreux projets emblématiques à travers le monde : aéroports, chemins de fer, autoroutes, champs éoliens et solaires... Emeryc Kpenou s'est également investi dans la finance verte, la mise en place de solutions innovantes dans la gestion des crédits carbones, l'optimisation des énergies renouvelables ainsi que dans les financements liés aux impératifs du développement durable.

Transition énergétique et lutte contre les changements climatiques

Outre l'apport unique de son expérience des marchés de capitaux et des financements structurés, Emeryc Kpenou participera activement au développement de l'activité finance verte de SouthBridge. Pour l'Afrique, continent de plus de 1,2 milliards d'habitant véritablement sur la ligne de front, la transition énergétique et la lutte contre les effets du réchauffement climatique sont des enjeux cruciaux.

Le développement durable est une exigence qui doit s'intégrer dans les impératifs de croissance et de lutte contre la pauvreté. Les forêts en particulier représentent à la fois un défi et une opportunité tant sur l'aspect préservation que sur celui de de la mise en valeur et de l'émission de certificats carbone. SouthBridge et sa branche investissement, SouthBridge Investments (SBI) entendent jouer un rôle pionnier et novateur dans ce secteur essentiel pour l'avenir du continent.

Avec l'expérience du terrain, l'expertise, le réseau de talents et de professionnels, SouthBridge apporte une proposition unique, avec des solutions qui couvrent les solutions de gestion d'actifs en matière d'investissements verts, et toute la chaine de valeurs de la transition énergétique, de la décarbonisation et du développement durable. Emeryc Kpenou exercera son activité depuis Londres, ouvrant ainsi pour SouthBridge, avec Kigali, Abidjan, Casablanca, l'Ile Maurice, Lagos et Paris, un nouvel ancrage géographique dans l'une des villes-clé de la finance globale.