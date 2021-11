Afrique de l'Ouest: Importation de biens de l'Uemoa - L'Europe, premier fournisseur avec une part de 43,3% en 2020

Les principales sources d'approvisionnement des pays de l'Uemoa sont l'Europe, notamment l'Union européenne, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.

Selon la Bceao, l'Europe est restée au premier rang des fournisseurs de l'Union avec une part estimée à 43,3% en 2020, contre 41,9% en 2019, soit une hausse de 1,4 point de pourcentage. Les achats de l'Union sur ce continent sont effectués notamment dans les pays de la zone euro (31,2%), principalement la France qui concentre environ 14% du total des importations de la Zone.

Les achats extérieurs effectués auprès de l'Europe au cours de l'année 2020 sont composés pour l'essentiel de biens d'équipement (28,6%), de biens intermédiaires (20,2%) et de produits alimentaires (17,2%) ainsi que des produits pétroliers raffinés (15,9%).

La Bceao souligne que la part des achats à l'extérieur de l'Union en provenance du continent asiatique s'est établie à 33,5% en 2020, en repli de 0,6 point par rapport au poids enregistré en 2019. Les approvisionnements de l'Union en provenance de ce continent proviennent essentiellement de la Chine, (15,7%) qui est devenue depuis 2016, le premier fournisseur des pays de l'Union avec 15,7% du total des importations en 2020. Les acquisitions de biens en provenance de l'Asie sont composées essentiellement de produits alimentaires, principalement le riz en provenance de la Thaïlande et de l'Inde, de biens d'équipement et intermédiaires, avec des parts relatives de 24,7%, 33,4% et 22,2% respectivement. Les biens intermédiaires en provenance de l'Asie sont livrés notamment par la Chine (24,6%), la Turquie (9,1%) et l'Inde (4,2%).

La part des importations de l'Union en provenance du continent africain est ressortie à 14,9% en 2020 contre 15,0% un an auparavant, soit un recul de 0,1 point de pourcentage. Le Nigeria demeure le premier fournisseur africain de l'Union avec une part de 6,5% du total des importations de la zone. La part des importations de l'Union en provenance des autres pays africains hors Afrique du Sud s'est établie à 4,0% en 2020 contre 4,4% en 2019.

La part des acquisitions de l'Union en provenance des autres pays de la Cedeao dans les importations totales a progressé en 2020, s'établissant à 9,4% contre 9,1% en 2019. Les marchandises achetées à partir des autres pays de cette zone portent notamment sur les produits énergétiques (69,1%), les biens intermédiaires (11,3%) et les produits alimentaires (10,0%). La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les premières destinations des produits en provenance des autres pays de la Cedeao, avec des parts respectives de 52,7% et 19,7% en 2020.

Les principaux pays fournisseurs sont le Nigeria et le Ghana, avec des parts respectives estimées à 69,7% et 27,6% en 2020 contre 73,2% et 24,8% en 2019. Les achats extérieurs des pays de l'Union en provenance de ces deux pays sont composés essentiellement de produits énergétiques, de produits chimiques et d'appareils électriques.

Les acquisitions de biens en provenance du continent américain ont diminué de 0,1 point de pourcentage en 2020 par rapport à 2019. En effet, la part des achats extérieurs de l'Union effectués en Amérique est ressortie à 7,7% en 2019 contre 7,8% un an auparavant. Les importations en provenance de ce continent sont composées principalement de biens de consommation, de biens d'équipement et intermédiaires ainsi que de produits pétroliers raffinés.