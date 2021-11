Cameroun: Croisade - Une oreille attentive pour les sourds

Des opérations de sensibilisation et de dépistage en cours depuis lundi dans divers hôpitaux de la ville.

Michèle N., 7 ans, et sa mère Adeline viennent de Kribi. C'est à travers les réseaux sociaux que la mère de famille a été informée de la campagne de lutte contre la surdité en cours à l'hôpital Laquintinie de Douala. Michèle est née pesant 1,6kg. Les formations sanitaires de Kribi ne pouvant pas le prendre en charge, le nouveau-né a été transféré à Laquintinie de Douala, où elle a passé 2 mois.

Un an après sa sortie de l'hôpital, l'enfant a un souci qui lui vaut de séjourner à nouveau dans cet hôpital. Pour un mois. Les parents vont constater, quelque temps après, que leur fille a un souci d'audition. Dans une formation sanitaire de Yaoundé, le diagnostic tombe : elle est victime de surdité. Confiée à un orthophoniste, Michèle enregistre un léger mieux.

Mais son cas reste préoccupant : elle ne peut pas former une phrase complète. Kribi n'a pas d'école spécialisée. En ce moment, la petite est suivie par deux enseignants et commence à écrire. Adeline, sa mère, a désormais bon espoir, avec la campagne gratuite du dépistage de la surdité des enfants en âge scolaire organisée par l'Association de lutte contre la déficience auditive au Cameroun (Aldac). Laquelle a commencé le 8 novembre et s'achève le 12 prochain. Depuis le lancement officiel de cette campagne, le service d'Otorhinolaryngologie de Laquintinie, pour ne prendre que cet hôpital, a déjà reçu plus de 140 patients.

A travers des examens comme l'auto émission acoustique ou encore le potentiel évoqué auditif, le personnel arrive à détecter si l'enfant entend ou pas de manière objective. On parle là de cophose bilatérale (le patient n'entend rien du tout), de sub-cophoses (il entend à peine), ou encore de surdité sévère, légère ou moyenne.

Le Dr Maurice Mpessa Ekobo, chef de service Orl chirurgie cervico-faciale, a expliqué que la surdité est le parent pauvre dans les handicaps. Raison pour laquelle les professionnels de santé Orl se sont donné pour mission d'en parler. De sensibiliser pour une prise en compte à travers un programme national. Le praticien indique que 80% des surdités sont réversibles grâce à des médicaments, la chirurgie, le port des prothèses auditives et les implants cochléaires. Pour lui, la surdité n'est pas une fatalité, mais un handicap comme les autres.

La surdité peut être congénitale (due à la prise de médicaments interdits pendant la grossesse), provenir de souffrance cérébrale, de convulsions à répétition... Elle peut être également acquise, survenant lors du développement de l'enfant. Ici, la cause peut être le paludisme grave, la méningite, etc. La campagne est simultanément conduite à l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala (Hgoped) et à l'Hôpital général de Douala (Hgd).