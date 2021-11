Cameroun: Diabète - Environ 1000 enfants touchés

Des campagnes de dépistage se tiennent actuellement sur l'ensemble du territoire national, en prélude à la Journée internationale dédiée à cette maladie

«Beaucoup d'enfants meurent aux urgences dans des conditions de coma. Et en général pour eux, il peut s'agir du diabète de type 1. En dehors de ceux qui décèdent dans ces espaces de suivi, d'autres meurent tout simplement en communauté », déplore le Pr. Suzanne Sap, pédiatre endocrinologue en service au Centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé.

Les chiffres officiels font état d'environ 1000 enfants et jeunes adultes âgés de 0 à 24 ans touchés par le diabète de type 1 au Cameroun. Une cinquantaine d'entre eux sont sous insuline à la Fondation Chantal Biya et une soixantaine à l'Hôpital central de Yaoundé. Les cas augmentent et les parents ne savent toujours pas comment s'y prendre face à un enfant qui boit beaucoup d'eau et urine constamment.

Occasion pour les équipes de la Fondation Chantal Biya de lancer une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuite de jeunes malades, en prélude à la Journée internationale du diabète qui se célèbre le 14 novembre prochain. Organisée cette année sous le thème « De 2021 à 2023 : l'accès aux soins », la semaine d'éducation à la prise en charge des tout-petits entend attirer l'attention des parents sur les premiers symptômes de ce tueur silencieux. A ce titre, plusieurs activités sont menées depuis lundi dernier dans divers hôpitaux.

L'équipe du Centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya a d'ailleurs animé hier un café-débat de deux heures avec les parents d'enfants vivant avec le diabète. Psychiatres, psychologues, anthropologues, sociologues et pédiatres endocrinologues ont tenu à faire comprendre aux parents qu'un enfant peut s'épanouir tout en vivant avec le diabète. « Il y a 100 ans administrait pour la toute première fois l'insuline à un patient. La personne en question a vécu plus de 80 ans. L'espérance de vie au Cameroun étant de 56 ans, nous sommes en droit de penser que chaque enfant vivant avec le diabète peut et doit avoir une espérance de vie identique, sinon meilleure que celle des enfants dits normaux », explique le Pr. Sap.

La phase de sensibilisation laisse place ce jour à un atelier de renforcement de capacité des personnels de santé des régions du Centre et de l'Est à la Faculté de médecine de l'Université de Yaoundé I. Au menu des échanges : diagnostic et prise en charge efficiente du diabète de l'enfant. Différents hôpitaux de la ville, parmi lesquels, l'hôpital de district de Biyem-Assi, l'hôpital de district de la Cité verte, l'Hôpital central et le Centre mère et enfant offrent des dépistages gratuits jusqu'au 14 novembre.